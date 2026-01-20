Altın 4 bin 700 Doları, Gümüş 94,40 Doları Aştı: Sert Yükseliş

Altın ons 4 bin 700 doların üzerine çıkarken, gümüş 94,40 dolar seviyesine yükseldi. DEMAŞ Başkanı Kitiş, hareketi küresel güven kaybı ve sistemsel kırılganlıkla ilişkilendirdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 23:26
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 23:26
Altın ons fiyatının 4 bin 700 doların üzerine, gümüş ons fiyatının ise 94,40 dolar seviyelerine yükselmesi, küresel piyasalarda alışılmışın dışında bir sürece girildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu yükseliş, sadece fiyat artışı değil, küresel ekonomik ve finansal sisteme duyulan güven kaybının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

DEMAŞ A.Ş. Başkanı Kitiş'in Değerlendirmesi

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, değerli metallerde yaşanan yükselişin klasik piyasa dinamikleriyle açıklanamayacağını belirterek, altın ve gümüşteki değişimin geçici bir dalgalanma olmadığını küresel sistemin kendi kırılganlığının fiyatlandırmasının neticesi olduğunu vurguladı. Son dönemdeki sert yükselişlerin arkasında jeopolitik risklerin artması, merkez bankalarının rezerv politikalarındaki değişim, doların geleceğine dair belirsizlikler ve enflasyonun kalıcı hale gelmesinin yatırımcıyı güvenli limanlara yönlendirdiğini ifade etti.

Kitiş, sözlerini şu şekilde özetledi: "Piyasalar artık bugünü değil, yaklaşan riskleri satın alıyor". Mevcut fiyat seviyelerinin geçmiş dönemlerdeki kısa vadeli yükselişlerden ayrıştığını vurguladı ve fiziki altın ile gümüş talebindeki belirgin artışa dikkat çekti.

Gümüşün Spekülatif Yapısı ve Yatırım Tavsiyesi

Kitiş, gümüş cephesinde de dikkat çekici bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu ancak bu hareketin altına kıyasla daha spekülatif bir zeminde ilerlediğini belirtti. "Altın ve gümüş, spekülatif kazançtan çok, satın alma gücünü koruma aracı olarak değerlendirilmelidir. Bugün konuştuğumuz rakamlar bir zirve değil, yeni bir dönemin eşiğidir. Değerli metaller, sabırlı ve bilinçli yatırımcı için önümüzdeki süreçte de güvenli bir liman olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Uzman görüşleri, piyasalardaki bu ani yön değişiminin sadece kısa vadeli hareketlerden ibaret olmadığını; daha geniş çaplı, sistemsel bir yeniden fiyatlamanın işareti olabileceğini gösteriyor.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

