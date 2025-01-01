Alibaba, Sun Art Süpermarket Zincirini Satıyor

Alibaba, Sun Art'ı Satmayı Kararlaştırdı
Çinli e-ticaret ve teknoloji devi Alibaba, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak Sun Art süpermarket zincirindeki hisselerini elden çıkarma kararı aldı. Anlaşma, 1,7 milyar dolar karşılığında, DCP Capital isimli Çinli yatırım şirketi ile gerçekleştirilecek.
Alibaba, 2017'de Sun Art'a ilk yatırımını yapmıştı. Zamanla hisse miktarını artıran şirket, 2020'de Mulliez ailesinden 3,6 milyar dolara Sun Art'ı satın almıştı. Bu satın alım, Alibaba'nın çevrim içi ve perakende alışveriş kanallarını birleştirme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkmıştı.
Yapılandırma Süreci
Son birkaç yıldır teknoloji odaklı iş kollarına yönelen Alibaba, e-ticaret ve teknoloji dışındaki varlıklarını elden çıkarmayı sürdürmekte. Mart 2023 Bu altı iş grubu arasında Taobao-Tmall platformları, Cloud Intelligence bulut hizmetleri, Cainiao Smart Logistics lojistik hizmetleri, Global Digital Business, Local Services ve Digital Media and Entertainment grupları yer alacak. Her grubun bağımsız varlık göstererek rekabet avantajı sağlaması ve finansman kaynaklarını kendisinin yaratmasının hedeflendiği belirtildi. Alibaba'nın bu yapısal değişikliği, şirketin piyasa dinamiklerine daha iyi ayak uydurmasını ve uzun vadeli büyüme stratejilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bu altı iş grubu arasında Taobao-Tmall platformları, Cloud Intelligence bulut hizmetleri, Cainiao Smart Logistics lojistik hizmetleri, Global Digital Business, Local Services ve Digital Media and Entertainment grupları yer alacak. Her grubun bağımsız varlık göstererek rekabet avantajı sağlaması ve finansman kaynaklarını kendisinin yaratmasının hedeflendiği belirtildi.
Alibaba'nın bu yapısal değişikliği, şirketin piyasa dinamiklerine daha iyi ayak uydurmasını ve uzun vadeli büyüme stratejilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.