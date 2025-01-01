Alibaba, Sun Art Süpermarket Zincirini Satıyor

Alibaba, Sun Art'ı Satmayı Kararlaştırdı

Çinli e-ticaret ve teknoloji devi Alibaba, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak Sun Art süpermarket zincirindeki hisselerini elden çıkarma kararı aldı. Anlaşma, 1,7 milyar dolar karşılığında, DCP Capital isimli Çinli yatırım şirketi ile gerçekleştirilecek.

Alibaba, 2017'de Sun Art'a ilk yatırımını yapmıştı. Zamanla hisse miktarını artıran şirket, 2020'de Mulliez ailesinden 3,6 milyar dolara Sun Art'ı satın almıştı. Bu satın alım, Alibaba'nın çevrim içi ve perakende alışveriş kanallarını birleştirme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkmıştı.

Yapılandırma Süreci