All Nippon Airways, TGS ile Yer Hizmetlerinde İşbirliğine Gitti

All Nippon Airways, TGS ile İstanbul'da Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Japonya'nın önde gelen hava yolu şirketi All Nippon Airways (ANA), İstanbul uçuşlarını başlatarak Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ ile işbirliğine gitti. Bu yeni ortaklık, ANA'nın İstanbul Havalimanı'na gerçekleştireceği uçuşlarda üstleneceği yer hizmetleri operasyonlarını kapsamaktadır.

TGS'den Güvenli ve Kaliteli Hizmet Taahhüdü

TGS Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "TGS olarak ANA'nın İstanbul operasyonlarına güvenli, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunarak, İstanbul Havalimanı'ndaki yolculuğunu en iyi şekilde yönetmeyi amaçlıyoruz" ifadesine yer verildi. Ayrıca, bu işbirliğinin TGS'nin uluslararası hava yolu şirketlerine sunduğu yüksek standartlı hizmetlerin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin Küresel Havacılıktaki Yeri Güçleniyor

TGS, bu adımın ülkenin küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendireceğini belirterek, "ANA'ya 'Ülkemize hoş geldin' diyoruz. ANA'yı İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu. İki şirket için de hayırlı olmasını temenni etti.

Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul uçuşlarını başlatan Japonya'nın önde gelen hava yolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA) yer hizmetlerini üstlendi.

Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul uçuşlarını başlatan Japonya'nın önde gelen hava yolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA) yer hizmetlerini üstlendi.