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Alman Ekonomisi Resesyon Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Alman düşünce kuruluşları, ülkenin GSYH büyüme tahminini olumsuz revize etti ve resesyon riski tespit etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:49
Alman Ekonomisi Resesyon Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Alman Ekonomisinin Geleceği Tehlikede

Almanya'daki önde gelen beş ekonomi düşünce kuruluşu, ülke ekonomisinin küçülmeye devam ettiğini değerlendirdi. 2024 yılı için ön görülen resesyon kaygılarıyla birlikte, bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 0,1'den yüzde eksi 0,1'e çekildi.

Yenilenen Rapor ve Ekonomik Tahminler

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) öncülüğünde hazırlanan ortak raporda, bu yıl için büyüme tahmininin yanı sıra 2024 yılı için büyüme öngörüsü de yüzde 1,4'ten yüzde 0,8'e indirildi. 2026'da ise büyüme tahminleri yüzde 1,3 olarak belirlendi.

İstihdam ve İşsizlik Beklentileri

İstihdam edilen sayısının 46 milyon 11 bin'den 46 milyon 176 bin'e çıkacağı öngörülse de, işsizliğin %5,7'den %6'ya yükseleceği tahmin ediliyor. Bu yıl işsizliğin 2,77 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

Enflasyon ve Tüketim Eğilimleri

Yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 5,9'dan yüzde 2,2'ye gerilemesi, gelecek yıl içinse yüzde 2 olması öngörülüyor. Düşünce kuruluşları, gerekli yapısal değişim olmadan ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmayacağını vurguladı.

Rekabet ve Yatırım Sorunları

Yatırımlardaki zayıflık, imalat sektöründeki sorunların bir yansıması olarak görülüyor. Yüksek faiz oranları ve belirsizlikler, şirketleri yatırım yapmaktan alıkoyuyor; hanehalkları ise tasarrufa yöneliyor.

Uzun Vadeli Zorluklar

DIW Ekonomi Politikaları Başkanı Geraldine Dany-Knedlik, ekonomik gerileme ve yapısal değişim sürecinin etkilerini vurguladı. Çin ile rekabet ve diğer yapısal değişiklikler, Alman ekonomisinin büyüme beklentilerini olumsuz yönde etkiliyor.

Sonuç ve Gelecek Öngörüleri

Alman hükümeti, 2023 yılında %0,3'lük büyüme beklerken, Ifo da aynı dönemde büyüme tahminlerini zayıf yatırım ve sipariş durumuna bağlı olarak %0,4'ten sıfıra çekmişti. Düşük büyüme oranları, ekonomik durgunluk ihtimalini artırıyor. Dışsal ekonomik krizler, yapısal zorluklar ve demografik değişimler, Alman ekonomisinin geleceğini tehdit eden başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

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