Alman İş Dünyası Dernekleri 2025 İçin Karamsar Tahminlerde Bulundu

Alman İş Dünyası Derneklerinden Karamsar 2025 Tahminleri

Almanya'da 49 iş dünyası derneği arasında yapılan bir anket, ekonominin mevcut durumunu 2023'ten daha kötü gören 31 derneğin olduğunu ortaya koydu. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), pahalı enerji, artan maliyet ve düşen ihracatın etkisiyle, iş dünyası derneklerinin 2025 yılı için karamsar beklentiler taşıdığını bildirdi.

Üretim Beklentileri Düşük

IW'nin 2025'e yönelik beklenti anketine göre, derneklerin 20'si gelecek yıl için daha düşük üretim beklerken, yalnızca 16'sı 2025'te üretimde artış öngörüyor. Yüksek enerji ve işgücü maliyetleri ile aşırı bürokrasinin varlığı dernekler tarafından en büyük sıkıntı olarak ifade ediliyor.

İşten Çıkarma Beklentileri

Derneklerin 25’i gelecek yıl sektörlerinde işten çıkarma bekliyor. Sadece 7 dernek istihdam artışını öngörüyor. İlaç sektörü ve havacılık mühendisliğinde istihdam beklentileri olumlu iken, demir-çelik, makine mühendisliği ve inşaat gibi sanayi alanlarında iş imkanı azalması bekleniyor.

Ekonomik Zorluklar ve Belirsizlikler

IW Direktörü Michael Hüther, 2025 yılında Alman ekonomisinin toparlanamayacağı uyarısında bulundu. Hüther, mevcut ekonomik belirsizliklerin “endişe verici” olduğunu ve işletmelerin yeni yatırımlar yapma olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

Almanya, enerji maliyetlerinin artması, yüksek faiz oranları ve uluslararası rekabet nedeniyle ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Anket sonuçları, bu zorlukların işgücü piyasasında da tehdit oluşturduğunu göstermekte. Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde %0.3 küçülmesinin ardından, üçüncü çeyrekte %0.2 büyüme kaydetmesi teknik bir resesyondan kurtulsa da, üzerine inşa edilmeyen bir büyüme yapısı, daha fazla belirsizlik yaratıyor.

Geleceğe Dair Kötümser Tahminler

Bu noktada, Alman Merkez Bankası (Bundesbank) ekonomi için %0.2 küçülme öngörüsüyle birlikte, hükümetin de benzer bir tahminde bulunması, Almanya'nın 2023'te G7 ülkeleri arasında küçülen tek ülke olma durumunu sürdürebileceği gerçeğini ortaya koyuyor. Ekonomik zorluklar, Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda gümrük vergilerinin artırılması yönündeki açıklamalarıyla daha da karmaşık hale gelebilir.