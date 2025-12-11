DOLAR
Amasya'ya 170 milyon TL'lik asfalt plenti: Yıllık 55 milyon TL tasarruf

Amasya'da 170 milyon TL'ye kurulan asfalt plenti ve konkasör tesisi, yıllık 55 milyon TL'den fazla tasarruf sağlayarak BSK projelerini hızlandıracak.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:01
Amasya'da 170 milyon TL harcanarak kurulan asfalt plenti ve konkasör tesisi, yıllık 55 milyon TL'den fazla tasarruf sağlayacak. Amasya İl Özel İdaresi'nin dışarıdan asfalt ve taş malzemesi alım ile kiralamaları sona erecek; böylece kentteki Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) projeleri hızlanacak.

Tesisin yeri ve teknolojisi

Tesis, Yüzbeyi köyünde Amasya İl Özel İdaresine ait taş ocağı şantiyesinde tamamlandı. Taş kırma ve asfalt üretimi yapılan bu yapılandırma, yol altyapısı ve asfaltlama çalışmalarını daha verimli hale getirecek. Son teknolojiyle donatılan tesiste asfalt üretim ve taş işleme faaliyetleri tam otomatik şekilde gerçekleştirilecek.

Kapasite ve hedeflenen etkiler

Bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt üretiminin yapılacağı plentin saatte 240 ton, taş kırma tesisinin ise yıllık 395 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor. Tesisle birlikte, 3bin109 kilometre köy yolu ağı bulunan kentte altyapı yatırımlarının maliyetleri düşürülerek yol konforu ve trafik güvenliği artırılacak.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar bu yatırımın amaçlarını şöyle özetledi: "Köylerimizde yapılan alt yapı yatırımlarının maliyetlerinin düşürülmesi, yol konforu, trafik güvenliğinin artırılması, aynı bütçe ile daha kaliteli ve uzun ömürlü yolların yapılması planlanmaktadır".

Ekonomik geri dönüş

Dışarıdan alım ve kiralamaların son bulacağını vurgulayan Acar, tesisin yıllık tahmini 55 milyon TL'den fazla tasarruf sağlayacağını ve yatırım maliyetinin yaklaşık iki yılda amorti edileceğini öngördüklerini belirtti.

