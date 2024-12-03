Alman Otomotiv Sektöründe Sipariş Eksikliği Krizi: Duyarlılık Hızla Düşüyor

Alman Otomotiv Sektöründe Duyarlılık Krizi

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin duyarlılığı, kasım ayında sipariş eksikliği nedeniyle belirgin şekilde kötüleşti. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan İş Ortamı Anketi'nin sonuçlarına göre, ekimde eksi 28,6 puan olan sektörün iş ortamı endeksi, kasımda 4,9 puan düşerek eksi 31,3 puana geriledi.

Mevcut Durum ve Gelecek Beklentileri Olumsuz

Sektörün mevcut durum endeksi de kasımda 4,9 puan azalarak eksi 33,9 puana indi. Ayrıca, gelecek aylara ilişkin iş beklentisi de eksi 28,2 puandan eksi 30,4 puana yükselerek pessimisti bir tablo çiziyor. Şirketlerin mevcut iş durumlarını kasım ayında çok daha olumsuz değerlendirdikleri belirtilirken, geleceğe dair iyimserlik azaldı.

İstihdam Beklentileri Kötüleşiyor

Ifo tarafından yapılan açıklamada, otomotiv sektöründeki krizin iş gücü talebine de yansıdığı ifade edildi. İstihdam beklentileri göstergesi bir önceki aya göre yükselmiş olsa da eksi 34,1 puanla uzun vadenin en düşük seviyesine gerilemesi dikkat çekiyor. Şirketlerin çoğu, yeni eleman alımını erteleyerek işten çıkarmaları değerlendirmeye alıyor.

Uluslararası Ticaret ve Ticaret Politikası Endişeleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüksek ithalat tarifeleri tehdidi, şirketlerin dış ticaret konusundaki karamsarlığını artırdı. Ancak, anket sonuçlarına göre, ihracat beklentileri eksi 31,3 puandan eksi 19,2 puana yükseldi. Ifo uzmanı Anita Wölfl, sektördeki zorlukların geniş kapsamlı dönüşüm ve zayıf ekonomik şartların bir yansıması olduğunu belirtti.

Yüksek Maliyetler ve Rekabet Mücadelesi

Alman otomotiv sektöründeki şirketler, elektrikli araç geçişinin maliyetleri ve zayıf talep ile mücadele etmekte zorlanıyor. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, yüksek maliyetler nedeniyle ilk kez fabrika kapatma ve işten çıkarma planları yapıyor.

2024 yılı itibarıyla, Alman otomotiv sanayi, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken, iş gücünün yüzde 3'ünü sağlıyor. Yılın ikinci çeyreğinde küçülen Alman ekonomisi, üçüncü çeyrekte %0,2 büyüse de sektördeki krizin devam ettiği aşikar.

Sonuç Olarak

Alman otomotiv sektörü, sipariş eksikliği ve uluslararası ticaret belirsizlikleri nedeniyle ciddi bir kriz döneminde. İstihdam kaybı ve düşük iş beklentileri, sektörün geleceği için endişe verici bir tablo sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.