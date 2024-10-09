Alman Sendikalar Kamu Çalışanları İçin Zam Talep Ediyor

Alman Sendikaları Maaş Artışı İçin Bir Araya Geldi

Almanya'daki kamu sektörü sendikaları, 2.5 milyon kamu çalışanı için yeni maaş düzenlemeleri talep ediyor. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan duyuruda, çalışanlara yönelik olarak %8'lik bir maaş artışı veya aylık en az 350 avro ek ücret önerisi öne çıkıyor.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlayacak

Ocak ayında federal hükümetle yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin, 2.5 milyon memur ve kamu çalışanı için önemli bir fırsat olduğu vurgulandı. Sendikaların, hükümetle gerçekleştireceği müzakerelerde %8'lik zam veya 350 avro aylık artış talebinin başlıca gündem maddesi olacağı belirtildi.

Enflasyon Rakamları Dikkati Çekiyor

Öte yandan, Almanya'da yıllık enflasyon oranı eylül ayında %1,6'ya gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın hedeflerinin altına düştü. Hükümet, geçen yıl %5,9 olan enflasyonun bu yıl %2,2’ye düşeceğini ve 2025’te ise %2 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.