Almanya'da 2024'te Şirket Kurma Sayısı Artış Gösterdi

Durgunluğa rağmen Almanya'da 2024'te kurulan büyük şirket sayısı 2023'e göre %2,1 arttı, kapananlar da %2,7 yükseldi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:05
Almanya'da 2024'te Şirket Kurma Sayısı Artış Gösterdi

Almanya'da Şirket Kuruluşu Artıyor

Ekonomik durgunluğa rağmen, Almanya 2024'te bir önceki yıla kıyasla daha fazla büyük şirketin kuruluşuna ev sahipliği yaptı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 yılına ait kuruluş ve kapanış istatistiklerini yayımlayarak dikkat çekici veriler sundu.

Şirket Kuruluş Ve Kapanış İstatistikleri

Rapora göre, Almanya'da geçen yıl yasal yapısı ve çalışan sayısı daha büyük olan yaklaşık 120 bin 900 şirket kuruldu. Bu, 2023 yılına göre %2,1'lik bir artış anlamına geliyor.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise %2,7 artışla yaklaşık 99 bin 200'e ulaştı. Destatis, açıkladığı verilerde "İstatistiklerin tutulmaya başlandığı 2003 yılından bu yana, her yıl kurulan yeni şirket sayısı, kapanan şirket sayısından daha yüksek olmuştur." ifadesine de yer verdi.

Toplam Şirket Sayısında Yükseliş

2024'te yeni kurulan şirketlerin toplam sayısı, 2023'e kıyasla %0,2 artış göstererek yaklaşık 594 bin 500 seviyesine yükseldi. Öte yandan, kapanan toplam şirket sayısı da %3,4 artışla 503 bin 400 oldu.

Ekonomik Zorluklar ve Rekabet

Bununla birlikte, Almanya ekonomisi, Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunlar gibi zorluklarla mücadele ederek 2024'te %0,2 oranında küçüldü. Destatis, bir işletmenin veya bir tüzel kişinin kurulum veya kapanışının, ekonomik anlamda daha büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

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