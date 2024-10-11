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Almanya'da Enflasyon Düşüşü Devam Ediyor: Yıllık Oran Yüzde 1,6

Almanya'da eylülde yıllık enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Enerji fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:08
Almanya'da Enflasyon Düşüşü Devam Ediyor: Yıllık Oran Yüzde 1,6

Almanya'da Enflasyon Rakamları Açıklandı

Almanya'da 2023 yılı Eylül ayında yıllık enflasyon oranı, son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 1,6 olarak kaydedildi. Bu, Ocak 2021 tarihinden itibaren en düşük seviyeyi temsil ediyor.

Destatis'ten Açıklama

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayı enflasyon verilerini 20 Eylül tarihinde duyurmuştu. Ağustos ayında yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,6’ya gerileyerek dikkat çekti.

Tüketici Fiyat Endeksi Verileri

AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi. Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 1,6 artması, enerji fiyatlarının ise yüzde 7,6 düşmesi dikkate değer bir gelişme oldu.

Destatis Başkanı Ruth Brand'ın Yorumları

Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken, “Özellikle enerji fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesi, Eylül 2024 itibarıyla enflasyon oranını önceki aylara kıyasla belirgin şekilde düşürmüştür. Ancak, hizmet fiyatlarının artmaya devam etmesi enflasyon üzerinde baskı oluşturmaktadır.” şeklinde açıklama yaptı.

Hükümetin Enflasyon Tahminleri

Alman hükümeti, 9 Eylül'de yayımladığı büyüme raporunda enflasyon tahminlerini 0,2 puan düşürdü ve 2022'de yüzde 5,9 olan enflasyonun, 2023’de yüzde 2,2’ye, 2025'te ise yüzde 2'ye yok olacağını öngördü. Ayrıca, enflasyonun 2026 yılında yüzde 1,6 seviyesine ulaşacağı tahminleri dikkat çekiyor.

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