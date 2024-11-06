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Almanya'da Eylül'de Fabrika Siparişleri Yüzde 4,2 Arttı

Almanya'da fabrika siparişleri, büyük siparişlerin etkisiyle Eylül'de belirgin bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 14:24
Almanya'da Eylül'de Fabrika Siparişleri Yüzde 4,2 Arttı

Almanya'da Eylül Ayı Fabrika Siparişleri Yüzde 4,2 Arttı

Almanya, Eylül ayında fabrika siparişlerinde önemli bir artış yaşadı. Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı veriler doğrultusunda, büyük siparişlerin katkısıyla fabrika siparişleri, bir önceki ayla karşılaştırıldığında yüzde 4,2 oranında yükseldi. Bu artış, piyasa beklentilerini de aştı; analistler, aylık bazda yalnızca yüzde 1,5 oranında bir artış öngörüyordu.

Büyük Siparişlerin Etkisi

Eylülde, yurt içinde üretilen ürünlere olan talebin de arttığı gözlemlendi; gelen siparişler önceki yıla göre yüzde 1 oranında bir artış gösterdi. Ağustos ayındaki siparişlerdeki %5,8'lik düşüş ise %5,4 olarak revize edildi.

Yurt İçi ve Yabancı Siparişlerde Artış

Bu dönemde yurt içi siparişler yüzde 3,6, yabancı siparişler ise yüzde 4,4 artış gösterdi. Özellikle Avro Bölgesi'nden gelen yeni siparişlerde yüzde 14,6’lık bir artış görüldü, ancak diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 1,6 oranında düşüş yaşadı.

Sektörel Dağılım

Eylülde ara malı üreticilerinin siparişlerinde yüzde 2,4’lük bir düşüş kaydedilirken, tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 3,8 artış gösterdi. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 8,3 oranında yükseldi. Destatis verilerine göre, özellikle ulaşım araçları imalatındaki büyük siparişlerin etkisi belirgin.

Analistlerin Görüşleri

Alman sanayisinin geleceği hakkında endişeler dile getiriliyor. Ekonomist Jens-Oliver Niklasch, ABD'deki siyasi gelişmelerin Alman sanayisini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Yüksek gümrük vergilerinin, özellikle otomotiv sektöründe, ciddi aksaklıklara yol açabileceği belirtiliyor.

VP Bank'ın baş ekonomisti Thomas Gitzel ise, bu durumun yatırım faaliyetlerini kısıtlayabileceğine dikkat çekti. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, gelen siparişlerin artışının büyük siparişlerle belirlendiğini, ancak dalgalanmalar olmasa bile sırasıyla %4,2’lik bir artışın gözlemlendiğini ifade etti.

Sonuç

Almanya'nın imalat sektörü, geleneksel olarak güçlü sipariş artışlarıyla destekleniyor. Ancak dışsal faktörlerin etkileri, uzun vadede belirsizlik yaratıyor.

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