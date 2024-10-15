Almanya'da Yatırımcı Güveni Faiz İndirimi Beklentisiyle Yükseldi

Almanya'da Yatırımcı Güveninde Artış

Almanya'da yatırımcı güveni, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) daha fazla faiz indirimi beklentileriyle ekimde, öngörülerin üzerinde bir artış gösterdi.

ZEW Ekonomik Güven Endeksi Sonuçları

Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya yönelik beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ekim ayı verilerini yayınladı. Endeks, ekim ayında geçen aya göre 9,5 puan artış gösterdi. Eylül ayında 3,6 olan endeks, bu ay 13,1 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi ise endeksin 10'a çıkacağı yönündeydi.

Mevcut Durum Endeksi Değişimi

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise ekimde geçen aya kıyasla 2,4 puan azalarak eksi 86,9'a geriledi.

ZEW Başkanı’ndan Değerlendirme

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, yatırımcı güvenindeki artışın nedenlerini inceledi. Wambach, "İstikrarlı enflasyon oranları ve buna bağlı olarak ECB'nin daha fazla faiz indirimine gideceği beklentileri, bu artışın temel sebepleri arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

İhraç Ülkelerinden Gelen Olumlu Sinyaller

Wambach, Almanya'nın ihracat yaptığı ülkelerden gelen olumlu sinyallerin de yatırımcı güvenine katkı sağladığını belirtti. "Avro Bölgesi, ABD ve Çin'e ilişkin ekonomik beklentiler önemli ölçüde iyileşti. Özellikle Çin'e yönelik artan iyimserlik, Çin hükümetinin aldığı ekonomik teşvik önlemleri ile bağlantılıdır. Bu gelişmeler, Almanya'nın ekonomik beklentilerinin artmasına da katkı sunmuştur" ifadelerini kullandı.

Finansal Piyasalarda Artan Güven

Öte yandan, finansal piyasalar uzmanlarının Avro Bölgesi’ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks de ekimde 10,8 puan artarak 20,1 seviyesine yükseldi.