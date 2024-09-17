Almanya'da Yatırımcı Güveninde Düşüş: Kovid-19 Döneminin En Düşük Seviyesi

Almanya'da Yatırımcı Güveni Dibe Vurdu

Almanya'da mevcut duruma ilişkin yatırımcı güveni, ekonomik iyileşme umutlarının azalması sonucu eylülde, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ZEW Ekonomik Güven Endeksi Düşüşte

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek altı ay için beklentilerini yansıtan ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayı sonuçlarını paylaştı. Son verilere göre, endeks eylülde 15,6 puan düşerek 3,6 puana geriledi. Ağustos ayında 19,2 puan olan bu endeksin, piyasa tahminlerinin altında kalması dikkat çekici.

Mevcut Durum Endeksi de, eylülde 7,2 puan düşerek -84,5 seviyesine inmiş durumda.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, "Ekonomik duruma dair iyimserlik, belirgin şekilde azalmış durumda," diyerek, anketteki bulguların ekonomik beklentilerin düşüş trendine işaret ettiğini belirtti.

Almanya Ekonomisi Zorlu Bir Süreçten Geçiyor

Yükselen faiz oranları ve değişen ekonomik dinamikler, Alman ekonomisinin büyümesini olumsuz etkiliyor. Yılın ikinci çeyreğinde %0,1 küçülen ekonomi, üçüncü çeyrek için de düşük büyüme bekliyor. Eğer bu çeyrekte de GSYH düşerse, Almanya teknik resesyona girmiş olacak. Alman hükümeti yıl için %0,3 büyüme öngörüyor fakat Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), zayıf yatırım ve sipariş koşulları nedeniyle büyüme tahminini %0,4'ten sıfıra çekti.

Avro Bölgesi'nde Olumsuz Görünümler

Finansal piyasa uzmanları, Avro Bölgesi'nin ekonomik durumu hakkında da benzer olumsuz değerlendirmelerde bulunuyor. Eylülde, ekonomik değerlendirme göstergesi 8,6 puan düşerek 9,3 puana gerilemiş durumda. Mevcut Durum Endeksi de 8 puan azalarak -40,4 puana indi.