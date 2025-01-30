Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, ATO Başkanı Baran ile Görüştü

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, ATO'yu Ziyaret Etti

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. ATO'dan elde edilen bilgilere göre, Baran, bu ziyarette Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

Ticaret Hacmi 50 Milyar Doları Geçiyor

Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar doları yaklaştığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldiğinde iş dünyamıza 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi gösterdi. Bu hedefin gerçekleşeceğine inanıyoruz ve üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız.” dedi.

Vize Engeli Ticari İlişkileri Zorluyor

Baran, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlara dikkat çekerek, “Ülkemizde 8 bini aşkın Almana sermayeli şirketin yatırımı 13 milyar dolara yaklaşıyor ve bu yatırımlar yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. Almanya'daki Türk işletmelerinin sayısı ise 100 bin civarında. Bu işletmeler, 50 milyar avrodan fazla ciro oluşturmakta ve yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

2024 yılının Türkiye-Almanya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılı olduğunu belirten Baran, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunun Almanya'da yaşayan 3 milyonu aşkın Türk kökenli insan tarafından şekillendiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'de otomobil gibi Alman markalı ürünlerin sıkça tercih edildiğini belirtti.

Baran, “Vize konusu, ticari ilişkilerin önünde engel teşkil ediyor. Almanya'nın olumlu ve destekleyici tutumu bizim için kıymetli. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve vize serbestisi konularında bu desteğin devam etmesini bekliyoruz. Vize engelleri, üyelerimizin ticaretinin önünde ciddi sıkıntılara yol açıyor.” şeklinde konuştu.

İlişkilerin Güçlendirilmesine Vurgu

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduğunda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunma sözü verdiğini belirterek, ilişkilerin güçlendirilmesi için ortak hareket etmenin önemini vurguladı.