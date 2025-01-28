Almanya'nın İhracat Beklentileri Düşüşte: Son Bir Yılın En Düşük Seviyesi

Almanya'da İhracat Beklentileri Düşüşte

Almanya'da firmaların ihracat beklentileri, küresel ekonomideki toparlanmaya rağmen Ocak ayında son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan anket sonuçlarına göre, Aralık 2024'te eksi 6,1 olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, bu ay 1,2 puan azalarak eksi 7,3'e düştü.

Klaus Wohlrabe'den Açıklamalar

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, ihracatın başlangıçta üzücü olduğunu belirterek, "Yurt dışındaki olumlu ivme, yerli ihracatçılar üzerinde önemli bir etki oluşturmadı" ifadelerini kullandı. Wohlrabe ayrıca, ABD'nin yeni yönetiminin potansiyel gümrük vergisi tehditlerinin, Alman sanayisini aşağı yönlü etkilediğini ifade etti.

Otomotiv Sektöründe Endişe Verici Gelişmeler

Ifo'ya göre, birçok ana sanayi sektöründe ihracatta düşüş bekleniyor. Özellikle otomotiv sektöründeki görünüm pek parlak değil. ABD'de başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayan Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak için gümrük vergilerini artıracağını belirtmişti. Bu durum, Avrupa Birliği ithalatına yönelik korumacı politikaların Allianz kadar, ihracata dayalı Alman ekonomisi açısından da endişe verici.

Alman Ekonomisi Resesyon Riskinde

Alman ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların etkisiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti. 2025'in ilk çeyreğinde de daralma yaşanırsa, teknik resesyon gerçekleşecek. Uzmanlar, 2025 yılı içinde Almanya'da ancak hafif bir büyüme bekliyor. Bu belirsizliklerin üstesinden gelmek için gereken adımların atılmaması, ekonomideki teşvikleri zorlaştırıyor.