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Almanya'nın Kamu Borcu 2,5 Trilyon Avroyu Aştı

Almanya'nın kamu borcu, askeri harcamaların etkisiyle 43,5 milyar avro artarak 2,5 trilyon avroya ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:34
Almanya'nın Kamu Borcu 2,5 Trilyon Avroyu Aştı

Almanya'nın Kamu Borcu Artışta

Almanya'da kamu borcu, askeri harcamaların etkisiyle yılın ocak-eylül döneminde 43,5 milyar avro artış göstererek 2 trilyon 488,6 milyar avroya ulaştı. Bu artış, ülkenin kamu finansmanının gidişatını önemli ölçüde etkiliyor.

Veriler ve İstatistikler

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dikkate alındığında, kamu dışı kuruluşlara olan genel kamu borcu geçen yılın sonuna göre 43,5 milyar avro artış gösterdi. Bu durum, borç miktarının yüzde 1,8 oranında arttığını ortaya koyuyor.

Kovid-19 Etkileri ve Askeri Harcamalar

Destatis'in açıklamalarında, Kovid-19 salgını sürecinde yardım amaçlı kurulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) borcunun yüzde 24 azalarak 28,1 milyar avroya gerilediği belirtildi. Ancak, Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Özel Fonu’nun borcu ise aynı dönemde yüzde 166,7 oranında artarak 15,5 milyar avroya yükseldi.

Dönemde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, Alman ordusunun personel, teçhizat ve altyapı yönünden iyileştirmelere olan ihtiyacını gidermek amacıyla hükümetin 100 milyar avroluk özel bir fon oluşturduğu ifade edildi.

Federal ve Eyalet Borçlarının Dağılımı

Bu süreçte, federal kamu borcu 22,8 milyar avro artarken, eyaletlerin borcunun da yüzde 2 oranında azalarak 606,1 milyar avroya ulaştığı belirtildi.

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