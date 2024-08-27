Almanya'nın Kamu Bütçe Açığı İlk Yarısında 38,1 Milyar Avroya Düştü

Almanya'nın Bütçe Açığı Düşüş Göstermekte

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan kamu bütçe açığı, 2024 yılı ocak-haziran döneminde 1,3 milyar avro azalarak 38,1 milyar avroya geriledi. Bu düşüşte, artan faiz maliyetlerine karşın, elde edilen yüksek vergi gelirlerinin etkili olduğu belirtildi.

Bütçe Gelirleri ve Giderleri

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, 2024'ün ilk yarısında kamu gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %4,7 artışla 973,5 milyar avroya ulaşırken, giderler %4,4 artarak 1 trilyon 11,6 milyar avro olarak kaydedildi.

Kamu Açığının Dağılımı

Böylece, federal devlet, eyaletler ve belediyeler dahil bütçe açığı 38,1 milyar avro olarak oluştu. Bu, GSYH'nin %1,8'ine karşılık gelmektedir. Federal hükümet, yılın ilk yarısında 24,6 milyar avro ile kamu finansman açığının en büyük bölümünü oluşturmakta. Aynı zamanda, ekonomik büyümedeki zayıflığa rağmen, bu yılın ilk yarısında vergi gelirlerinde %3,6 oranında bir artış da kaydedilmiştir.