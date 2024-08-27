Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Almanya'nın Kamu Bütçe Açığı İlk Yarısında 38,1 Milyar Avroya Düştü

Almanya'da bütçe açığı, yüksek vergi gelirleri sayesinde 2024'ün ilk yarısında 38,1 milyar avroya geriledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:48
Almanya'nın Kamu Bütçe Açığı İlk Yarısında 38,1 Milyar Avroya Düştü

Almanya'nın Bütçe Açığı Düşüş Göstermekte

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan kamu bütçe açığı, 2024 yılı ocak-haziran döneminde 1,3 milyar avro azalarak 38,1 milyar avroya geriledi. Bu düşüşte, artan faiz maliyetlerine karşın, elde edilen yüksek vergi gelirlerinin etkili olduğu belirtildi.

Bütçe Gelirleri ve Giderleri

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, 2024'ün ilk yarısında kamu gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %4,7 artışla 973,5 milyar avroya ulaşırken, giderler %4,4 artarak 1 trilyon 11,6 milyar avro olarak kaydedildi.

Kamu Açığının Dağılımı

Böylece, federal devlet, eyaletler ve belediyeler dahil bütçe açığı 38,1 milyar avro olarak oluştu. Bu, GSYH'nin %1,8'ine karşılık gelmektedir. Federal hükümet, yılın ilk yarısında 24,6 milyar avro ile kamu finansman açığının en büyük bölümünü oluşturmakta. Aynı zamanda, ekonomik büyümedeki zayıflığa rağmen, bu yılın ilk yarısında vergi gelirlerinde %3,6 oranında bir artış da kaydedilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!