Almanya'nın Kasım 2024 İhracatı Artarken İthalatı Düşüş Kaydetti

Almanya'nın İhracatı ve İthalatı Üzerine Son Rakamlar

Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, Kasım 2024'te 127,3 milyar avroya yükselerek, bir önceki aya göre %2,1 artış gösterdi. Bunun yanında, ülkenin ithalatı %3,3 oranında düşerek 107,6 milyar avroya indi.

Dış Ticaret Verileri

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan verilere göre, Kasım ayı ihracatındaki artışın ABD ile ticaretin iyi seyretmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ülkenin, en önemli ticaret ortağı olan Çin'e ihracatının %4,2 düşerek 6,6 milyar avroya gerilediği görülüyor. Öte yandan, ABD'ye ihracat %14,5 artarak 14 milyar avroya ulaştı.

AB üyesi ülkelere yapılan ihracat %1,7 azalarak 67,8 milyar avroya düştü. Bununla birlikte, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılan ihracat ise %6,9 artışla 59,5 milyar avroya erişti.

Ticaret Fazlası ve Ekonomik Gelişmeler

Kasım ayında Almanya'nın dış ticaret fazlası yaklaşık 19,7 milyar avro olarak kaydedildi. Bu rakam, Ekim 2024'te 13,4 milyar avro olarak belirlenmişti. Ancak, bu dönemde Almanya'nın ihracatı yıllık bazda %3,5 azaldı.

Almanya'nın imalat sektörü, ekonomik yapının beşte birinden fazlasını oluştururken, küresel ekonomideki yavaşlama, artan Çin rekabeti ve yüksek enerji fiyatları gibi faktörler, imalat sanayini olumsuz etkiliyor. 2023 yılında ülke ekonomisi, alışılmadık yüksek enflasyon, enerji maliyetleri, düşük yatırımlar ve zayıf dış talep nedeniyle %0,3 daraldı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 2024 için ekonomide %0,2 oranında bir küçülme öngörüyor. Hükümet de benzer şekilde aynı oranda bir daralma bekliyor.