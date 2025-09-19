Almanya ÜFE Ağustos: Yıllık %2,2 ile 16 Ayın En Sert Düşüşü

Almanya'da üretici fiyatları, enerji maliyetlerindeki düşüşle ağustosta yıllık %2,2 gerileyerek Mayıs 2024'ten bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:09
Enerji fiyatlarındaki gerileme üretici fiyatlarını aşağı çekti; aylık düşüş 6. aya taşındı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede sanayi ürünlerine yönelik Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 düştü. Bu, Mayıs 2024'ten bu yana gözlenen en sert yıllık gerileme olarak öne çıkıyor.

Enerji fiyatlarındaki gerileme, üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı zayıflatarak düşüşün ana nedeni oldu. Enerji fiyatları Ağustos 2024'e göre yüzde 8,5 gerilerken, doğal gaz fiyatları yüzde 11 düştü.

Piyasa beklentileri ÜFE’nin yıllık yüzde 1,7 düşeceği yönündeydi; gerçekleşen yüzde 2,2'lik düşüş beklentilerin altında kaldı. Üretici fiyatlarındaki aylık gerileme ise ağustosta art arda 6'ncı aya taşındı.

Sektörel ayrımda, sermaye malı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarken, ara malı fiyatlarında yıllık yüzde 1 düşüş görüldü. Dayanıklı tüketim mallarında yıllık bazda yüzde 1,7 artış kaydedildi.

Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 4,1 yükselirken, bazı kalemlerde sert dalgalanmalar dikkat çekti: kahve fiyatları yüzde 33,1 artarken, şeker fiyatları yıllık yüzde 36,8 geriledi; sığır eti fiyatları ise yüzde 36,6 yükseldi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda ÜFE ağustosta yıllık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi. Uzmanlar, üretici fiyatlarını enflasyonun öncü göstergesi olarak görüyor; Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları ise tüketici fiyatları üzerinde belirleyici oluyor.

Destatis ayrıca, Almanya'da temmuz ve haziranda yıllık yüzde 2 olan enflasyonun, ağustosta yüzde 2,2'ye yükseldiğini bildirdi.

