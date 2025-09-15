Alphabet'in Piyasa Değeri İlk Kez 3 Trilyon Doları Aştı

Google'ın ana şirketi Alphabet'in piyasa değeri hisselerdeki yükselişle ilk kez 3,03 trilyon doları gördü; şirket dünya sıralamasında dördüncü oldu.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:51
Alphabet'in Piyasa Değeri İlk Kez 3 Trilyon Doları Aştı

Alphabet'in piyasa değeri 3 trilyon doları geçti

Hisse hareketi şirketi dünya sıralamasında üst sıralara taşıdı

Google'ın ana şirketi Alphabet piyasa değeri bakımından ilk kez 3 trilyon dolar sınırını geride bıraktı.

Alphabet'in hisse fiyatı, TSİ 17.40'ta yaklaşık %4 değer kazanarak 250,7 dolar seviyesine yükseldi.

Hisselerdeki bu artışla şirketin piyasa değeri 3,03 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu sonuçla Alphabet, dünyanın en değerli şirketleri arasında Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından dördüncü sırada yer aldı.

Hisselerdeki yükseliş, eylül ayı başında ABD'de federal mahkemenin Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetmesinin ardından hız kazanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alphabet'in Piyasa Değeri İlk Kez 3 Trilyon Doları Aştı
2
TCMB: Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)
3
Türkiye ile Kanada Sürdürülebilir Madencilik Protokolü İmzaladı
4
Ağustos'ta Merkezi Yönetim Bütçesi 96 milyar 705 milyon lira fazla
5
5G Türkiye'de Son Aşamaya Geldi: 700 MHz ve 3.5 GHz'te 400 MHz Açılacak
6
Çin Ekonomisi Temmuzda Yavaşlama İşaretleri Gösterdi
7
Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi Açılışı Gerçekleşti

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü