Alphabet'in Piyasa Değeri İlk Kez 3 Trilyon Doları Aştı

Alphabet'in piyasa değeri 3 trilyon doları geçti

Hisse hareketi şirketi dünya sıralamasında üst sıralara taşıdı

Google'ın ana şirketi Alphabet piyasa değeri bakımından ilk kez 3 trilyon dolar sınırını geride bıraktı.

Alphabet'in hisse fiyatı, TSİ 17.40'ta yaklaşık %4 değer kazanarak 250,7 dolar seviyesine yükseldi.

Hisselerdeki bu artışla şirketin piyasa değeri 3,03 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu sonuçla Alphabet, dünyanın en değerli şirketleri arasında Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından dördüncü sırada yer aldı.

Hisselerdeki yükseliş, eylül ayı başında ABD'de federal mahkemenin Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetmesinin ardından hız kazanmıştı.