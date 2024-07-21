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Alternatif Bank, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi

Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı: - "Alternatif Bank olarak insan odaklı ve hak temelli bakış açısıyla sunduğumuz tüm hizmetlerin en...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:16
Alternatif Bank, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, Euromoney 2024 Mükemmellik Ödülleri'nde "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, engelsiz bankacılık alanında hayata geçirdiği çalışmaları aldığı ödülle taçlandırdı.

Sunduğu tüm hizmetlerin herkes tarafından eşit ve kolaylıkla erişilebilmesini amaçlayan banka, Euromoney tarafından düzenlenen 2024 Mükemmellik Ödülleri'nde "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, prestijli ödülün bankanın engelsiz bankacılık alanındaki kararlı çalışmalarının uluslararası platformda aldığı takdirin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kırmızı, Alternatif Bank'ın bu önemli ödülü kazanmasında emeği geçen tüm çalışan ve paydaşlarına teşekkür etti.

Banka olarak 5 yılı aşkın süredir engelsiz bankacılık alanında yürüttükleri çalışmaların, sosyal sorumluluğun çok daha ötesinde, kapsayıcılığa ve evrensel bir müşteri deneyimi yaratma yolundaki kararlı yaklaşımı ifade ettiğini belirten Kırmızı, "Engelsiz bankacılığı stratejik hedeflerimizden biri olan çalışan ve müşteri deneyiminde mükemmeliyet arayışımızın bir tamamlayıcısı ve de marka kimliğimizin bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelsiz bankacılık alanında attıkları her adımda insana, topluma kalıcı fayda yaratmayı öncelikleri olarak kabul ettiklerini aktaran Kırmızı, şunları kaydetti:

"Alternatif Bank olarak insan odaklı ve hak temelli bakış açısıyla sunduğumuz tüm hizmetlerin en dezavantajlılar dahil herkes tarafından erişilebilir olmasını amaçlıyoruz. Bu anlamda bugüne kadar bu alanda hayata geçirdiğimiz bütün projelerin finansal kapsayıcılığa hizmet etmesine özen gösterdik. Banka olarak çeşitlilik ve finansal kapsayıcılık alanındaki kararlılığımızın ve öncü yaklaşımımızın bir yansıması olduğuna inandığım bu anlamlı ödül bizler için çok kıymetli. Bu gurur verici başarının bankamız için bir motivasyon kaynağı olacağına ve gelecek hedeflerimize ulaşmamızda bize güç vereceğine gönülden inanıyorum. Türk bankacılık sektöründeki zihniyet değişimine öncü olduğumuz engelsiz bankacılık çalışmalarımızla örnek teşkil eden projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Son 5 yıldır engelsiz bankacılık alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar sonucunda bu ödüle layık görülen Alternatif Bank, yürüttüğü faaliyetlerle bankacılık sektöründe zihniyet değişimine öncülük etmeyi amaçlıyor.

Alternatif Bank, Euromoney 2024 Mükemmellik Ödülleri'nde "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında...

Alternatif Bank, Euromoney 2024 Mükemmellik Ödülleri'nde "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi. Bankadan yapılan açıklamada, Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı'nın görüşlerine yer verildi.

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