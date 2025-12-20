Toroslar EDAŞ, Antakya'ya 3 Milyar TL'yi Aşan Enerji Altyapı Yatırımı

Toroslar EDAŞ, Antakya'da deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine yönelik olarak büyük ölçekli konut projeleri ve yeni yaşam alanlarının enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. 2025 yılında Hatay genelinde 1,82 milyar liralık yatırım planlanırken, yılın ilk on bir ayında gerçekleştirilen 1,2 milyar liralık bakım harcaması ile birlikte şirketin bu yıldaki toplam bütçesi 3 milyar lirayı aşıyor.

Yatırım ve bölgesel çalışmalar

Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Antakya'nın yeniden inşasında önemli rol oynayan Dikmece ve Gülderen bölgelerinde yeni yerleşim alanlarının enerji altyapısı artan talebi karşılayacak şekilde planlanıyor. Antakya'nın kuzey aksında güçlendirme çalışmaları ile bölge daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşturuluyor.

Projenin Antakya ayağına ilişkin olarak toplam 82 milyon TL'yi aşan yatırım bedeli ayrılmış olup, bu çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Teknik detaylar ve etki

Bölgede kurulan yeni dağıtım merkezleri ve primer ring şebeke tesisleri sayesinde yaklaşık 28 bin konut, okul ve ticari alanın enerji arzı güvence altına alındı. Bu yatırım sadece mevcut yerleşimlerin enerji ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak; aynı zamanda bölgede planlanan yeni kamu yatırımları ve nüfus artışına bağlı ilave taleplere de yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Şirketin açıklaması

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci sahada bakım, onarım ve yatırım çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Antakya’da hızla yükselen yeni yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını güvenli ve kesintisiz şekilde karşılamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hem bugünün ihtiyaçlarına yanıt veriyor hem de bölgenin gelecekteki büyümesine hizmet edecek güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. 2025 yılı itibarıyla Dikmece Güldüren TOKİ projesini tamamlamayı, 2026 yılında da bölgede benzer yatırımları aynı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Toroslar EDAŞ'ın yürüttüğü bu kapsamlı altyapı yatırımı, Antakya'da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji temini için kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

