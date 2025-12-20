DOLAR
Zonguldak'ta Hamsi Bolluğu, Palamut Yokluğu

Zonguldak'ta bu sezon yaklaşık 500 ton hamsi avlandı; palamut çıkmadı, tür çeşitliliği azaldı. Ekolojik değişim ve iklim koşulları sezonu zayıflattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:00
Zonguldak Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, balıkçılık sezonuna ilişkin değerlendirme yaptı. Aksu, kentten karaya yaklaşık 500 ton hamsi çıktığını, buna rağmen ekolojik dengelerdeki değişim ve iklim şartları nedeniyle sezonun balıkçılar açısından zayıf geçtiğini aktardı.

Çıkan miktar ve fiyatlar

Aksu, Zonguldak'ta toplam 116 kamyon hamsi çıktığını, bunun yaklaşık 45 bin kasa ve 500 ton civarında bir miktara karşılık geldiğini ifade etti. Tezgâhlarda hamsinin 100 ile 150 lira arasında satıldığını belirtti.

Hamsi göçü ve kaynak iller

Aksu, çıkan hamsinin büyük bölümünün göç balığı olduğunu söyleyerek: "Tezgâhlarda gördüğümüz balıklar göç balığı. İğneada’dan, Trabzon’dan gelen balıklar. Diğer illerden de karşılanıyor." ifadelerini kullandı. Hamsinin göç güzergâhının İğneada’dan başlayıp Gürcistan Batum’a kadar uzandığını aktardı.

Avcılık türleri ve bölgesel durum

Küçük ölçekli balıkçıların şu anda mezgit avcılığı yaptığını ancak bunun da çok zayıf olduğunu vurgulayan Aksu, "Şu anda küçük ölçekli balıkçımız mezgit avcılığı yapıyor ama o da çok zayıf. Çinekopta ve lüferde de ciddi bir azalma var, onlardan da bir haber yok." dedi. Ereğli bölgesinde görülen sınırlı yoğunluğun trol avcılığından kaynaklandığını belirtti.

Ekolojik etkenler ve iklim

Sezonun genel olarak kötü geçtiğini söyleyen Aksu, bunun nedenini ekolojik dengelerdeki değişim ve iklim şartlarına bağladı: "Balıkçılık sezonu bu sene kötü geçti diyebiliriz. Sebep olarak ekolojik dengeler, dünyada yaşanan doğal afetler ve iklim değişikliği gösterilebilir. Aralık ayındayız ama kar yağması gerekirken deniz suyu sıcaklıkları hâlâ yüksek."

Gelecek beklentileri ve karşılaştırma

Hamsinin göç rotasını özetleyen Aksu, "Hamsi göç balığıdır. İğneada’dan başlar, Karadeniz illerini sırayla dolaşır, en son Gürcistan Batum’da avcılık biter ve sezon kapanır" dedi. Kalkan avcılığına ilişkin ise "Kalkan avcılığı başlayacak ama çok hareketli bir sezon olacağını öngörmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu sezonun geçen yıla göre yaklaşık beşte bir seviyesinde kaldığını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

