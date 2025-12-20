Nilüfer'de ÇASİAD ile Yeni Kreş: Çalı'ya 192 Kişilik Tam Donanımlı Gündüz Bakımevi

Nilüfer Belediyesi, kentte eğitim imkanlarını artırma ve fırsat eşitliğini güçlendirme hedefleri doğrultusunda, Çalı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇASİAD) iş birliğiyle yeni bir adım attı. Çalı Mahallesi'ne kazandırılacak olan tam donanımlı kreş ve gündüz bakımevi için protokol töreni gerçekleştirildi.

Protokol töreni ve katılımcılar

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Başkanlık Makamı'nda düzenlenen imza törenine; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ÇASİAD Başkanı Zafer Milli, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile belediye ve dernek yetkilileri katıldı.

Proje detayları

İmzalanan protokole göre, proje toplam bin 602 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Bina, 12 sınıf ve 3 atölye şeklinde planlandı ve 192 öğrenciye hizmet verecek kapasitede olacak. Yapı, ÇASİAD tarafından; binasından mobilyasına, tefrişatından tüm teknik donanımına kadar eksiksiz tamamlanarak Nilüfer Belediyesi'ne bağışlanacak.

Başkan Şadi Özdemir'in açıklamaları

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, projeyi üstlenen ÇASİAD üyesi sanayicilere teşekkür etti ve kırsal nitelikli mahallelerde açılan kreşlerin önemine vurgu yaptı. Özdemir şunları söyledi: "Kadınların özgürlüğünü ve yeni nesillerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana imzaladığımız 4’üncü kreş protokolü bu oldu. Halihazırda 2 yeni kreşi hizmete açtık. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talebi ve ihtiyacı görünce kreş hedefimizi 20’ye çıkardık. Çalı gibi bölgelerde bu hizmetin verilmesi bizim için çok kıymetli".

ÇASİAD Başkanı Zafer Milli'nin mesajı

ÇASİAD Başkanı Zafer Milli ise bölgedeki sanayicilerin projeye büyük bir istekle destek verdiğini belirtti. Milli, Çalı Sanayi Bölgesi'nde 360 fabrikanın bulunduğunu hatırlatarak, "Biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Bu projeyi hayata geçirmek için büyük bir mutlulukla çalışıyoruz. Umuyoruz ki bu adımımız, diğer sanayicilerimiz için de teşvik edici bir örnek olur" dedi.

Proje, bölgenin eğitim altyapısını güçlendirirken özellikle kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını desteklemeyi hedefliyor. Nilüfer Belediyesi'nin hayırseverlerle yürüttüğü iş birlikleri kapsamında hayata geçirilen bu tür projelerin artarak devam etmesi planlanıyor.

ÇALI SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ÇASİAD) İŞ BİRLİĞİYLE ÇALI MAHALLESİ'NE YAPILACAK OLAN TAM DONANIMLI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ İÇİN İMZALAR ATILDI.