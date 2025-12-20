DOLAR
Türkiye'de İlk Uçan Sinema Samsun'da: Şehir Sanal Gerçeklikle Gezilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk uçan sinema (flying theater) ile ziyaretçilere sanal gerçeklikle şehir turu ve 19 Mayıs yolculuğu sunacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:09
Türkiye'de İlk Uçan Sinema Samsun'da: Şehir Sanal Gerçeklikle Gezilecek

Türkiye'de İlk 'Uçan Sinema' Samsun'da

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından hayata geçirilecek ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan uçan sinema ile ziyaretçiler, ayakları yerden kesilmeden şehri keşfedecek.

Uçan sinema — Flying Theater

Başkan Halit Doğan, projeler arasında öne çıkan flying theater ile Samsun'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yeni bir perspektifle sunulacağını söyledi. Proje, tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirilen ileri teknolojili hareketli platformu, yüksek çözünürlüklü kubbe ekranı ve gerçek rüzgâr, koku ve su buharı gibi çoklu efektleriyle uçuş hissi oluşturacak.

"Türkiye’de ilk olan bir projeyi hayata geçireceğiz. Flying Theater adında bir projemiz var. 20 koltuklu bir alan. Samsunumuzun sanal gerçeklikle gezdirilebildiği ve yine 19 Mayıs şehri olma özelliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’den İstanbul’a, oradan da Samsun’a gelişinin gösterildiği bir yolculukta vatandaşlarımızı buluşturabileceğimiz bir mekân oluşturuyoruz" dedi.

Petek Teknik ve gençlik merkezleri

Doğan, üniversite öğrencileri için geliştirilen projeleri de anlattı. "Petek Genç ve Petek Kafe, genellikle üniversite öğrencilerine hizmet veren bir yer. Alt kısmı kafe, üstünde ise 2 kat ders çalışma alanı bulunuyor. Burada çamaşırhane ve kurutma hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Ders çalışma alanlarında ücretsiz çay ve kahve ikramımız da var. Altındaki kafede ise çok uygun fiyatlarla hizmet sunuluyor. Sahile sıfır konumda bulunan merkezde üniversite öğrencilerimizin memnuniyet oranı oldukça yüksek. Şimdi de Petek Teknik olarak yeni bir binanın yapımına başlıyoruz. Orayı da teknik bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerimizin kullanımına açacağız. Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü, TEKNOFEST Samsun sonrası kalıcı bir iz olarak yapılmıştı. Türkiye’de 3 keşif kampüsü bulunuyor. Bunlardan 2’sine Samsun ev sahipliği yapıyor. 2025 yılı Aralık ayına kadar 20 bine yakın çocuğumuz bu merkezlerden faydalandı. Bu kampüslerimize öğrenciler sınavla alınarak eğitim görüyor" diye konuştu.

Hamidiye Aile Yaşam Merkezi dönüşümü

Hamidiye Aile Yaşam Merkezi hakkında Doğan, "Sultan Abdülhamid Han döneminde faaliyette bulunmuş eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini dönüştürüyoruz. Ön taraftaki binayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Kuluçka Merkezi olarak planlıyoruz. Arka taraftaki bölümü ise kadın, genç ve engelli merkezi haline getiriyoruz. Nefes isimli projemizle entegre şekilde, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bakımını burada yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Şehir Kütüphanesi — 525 bin kitap

Doğan, kütüphane çalışmalarına dair şu bilgileri paylaştı: "Şehir Kütüphanesi 2026 Mart ayında tamamlanacak inşallah. Mustafa Demir başkanımız döneminde yapımına başlanmıştı. ‘Avrupa’nın en iyi kamu binası’ ödülüne de layık görüldü. Burada önemli bir kütüphane faaliyete geçecek. 525 bin kitaba ev sahipliği yapacak olan bu eser, Samsun’a uzun yıllar hizmet verecek."

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri, uçan sinemadan gençlik merkezlerine ve büyük kapasiteli kütüphaneye kadar şehrin kültürel ve sosyal yaşamını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

