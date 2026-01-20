Gümüş Bileziklere Talep Artıyor: Altının Yerini Gümüş Alıyor

Gümüşteki artış, yatırım ve takı tercihlerini değiştiriyor. Geleneksel altın bileziklerin yerini, güçlü işçilik ve estetik görünüme sahip gümüş bilezikler almaya başladı.

Fiyat hareketleri ve tercih değişimi

Geçen seneye kıyasla altının yaklaşık 2 kat, gümüşün ise 4 kat artması, vatandaşların hem yatırım hem de kullanım amaçlı tercihlerini etkiledi. Özellikle 9,25 ayar gümüş bilezikler, şık tasarımlarıyla tüketicilerin yeni gözdesi oldu.

Ürün çeşitliliği ve fiyat aralıkları

Gümüş bileziklerin fiyatları; gramaj, tasarım ve işçilik kalitesine göre değişiyor. Elazığ’daki gümüşçülerde gümüş bilezik fiyatları 1.750 TL’den başlayarak 10 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Hem yatırım hem de kullanım amacıyla tercih edilen bilezikler, geniş bir ürün yelpazesiyle satışa sunuluyor.

Esnafın değerlendirmesi

Gümüşçü esnafı Cemal Şahin, yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilginin arttığını vurguluyor. Şahin, son dönemdeki fiyat artışlarının tüketici davranışlarını değiştirdiğini belirterek şu noktaları aktardı:

Son zamanlarda yaşanan artışlardan dolayı vatandaşlar takıdan çok yatırımlık ürünleri soruyor. Adeta karaborsa gibi bir durum oluştu. Özellikle bin ayar ve üzeri ürünler daha çok düşünülüyor. Vatandaşlar külçe olarak saklamak yerine, bilezik şeklinde taşımanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. İşçilik altınla neredeyse aynı. Ancak gümüşte has oranı biraz düşük, işçilik yüksek olabiliyor ve bu da maliyeti artırıyor. Bin ayar gümüş olduğunda ise bilezik olarak rahatlıkla taşınabiliyor. Gümüş setlerimiz 4 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Gram ve işçilik fiyatları belirliyor. Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilgi arttı. Vatandaşlarımız beyaz altın yerine gümüşü tercih ediyor.

Sonuç olarak, artan metal fiyatları tüketicileri alternatif arayışına itti; estetik ve yatırım değeri taşıyan gümüş bilezikler öne çıktı.

