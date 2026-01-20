Gümüş Bileziklere Talep Artıyor: Altının Yerini Gümüş Alıyor

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş yatırım ve takı tercihlerinde değişime neden oldu; 9,25 ayar gümüş bilezikler ilgi görüyor, fiyatlar 1.750 TL'den 10 bin TL'ye kadar.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 23:26
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 23:26
Gümüş Bileziklere Talep Artıyor: Altının Yerini Gümüş Alıyor

Gümüş Bileziklere Talep Artıyor: Altının Yerini Gümüş Alıyor

Gümüşteki artış, yatırım ve takı tercihlerini değiştiriyor. Geleneksel altın bileziklerin yerini, güçlü işçilik ve estetik görünüme sahip gümüş bilezikler almaya başladı.

Fiyat hareketleri ve tercih değişimi

Geçen seneye kıyasla altının yaklaşık 2 kat, gümüşün ise 4 kat artması, vatandaşların hem yatırım hem de kullanım amaçlı tercihlerini etkiledi. Özellikle 9,25 ayar gümüş bilezikler, şık tasarımlarıyla tüketicilerin yeni gözdesi oldu.

Ürün çeşitliliği ve fiyat aralıkları

Gümüş bileziklerin fiyatları; gramaj, tasarım ve işçilik kalitesine göre değişiyor. Elazığ’daki gümüşçülerde gümüş bilezik fiyatları 1.750 TL’den başlayarak 10 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Hem yatırım hem de kullanım amacıyla tercih edilen bilezikler, geniş bir ürün yelpazesiyle satışa sunuluyor.

Esnafın değerlendirmesi

Gümüşçü esnafı Cemal Şahin, yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilginin arttığını vurguluyor. Şahin, son dönemdeki fiyat artışlarının tüketici davranışlarını değiştirdiğini belirterek şu noktaları aktardı:

Son zamanlarda yaşanan artışlardan dolayı vatandaşlar takıdan çok yatırımlık ürünleri soruyor. Adeta karaborsa gibi bir durum oluştu. Özellikle bin ayar ve üzeri ürünler daha çok düşünülüyor. Vatandaşlar külçe olarak saklamak yerine, bilezik şeklinde taşımanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. İşçilik altınla neredeyse aynı. Ancak gümüşte has oranı biraz düşük, işçilik yüksek olabiliyor ve bu da maliyeti artırıyor. Bin ayar gümüş olduğunda ise bilezik olarak rahatlıkla taşınabiliyor. Gümüş setlerimiz 4 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Gram ve işçilik fiyatları belirliyor. Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilgi arttı. Vatandaşlarımız beyaz altın yerine gümüşü tercih ediyor.

Sonuç olarak, artan metal fiyatları tüketicileri alternatif arayışına itti; estetik ve yatırım değeri taşıyan gümüş bilezikler öne çıktı.

ELAZIĞ'DA ALTIN FİYATLARI ARTINCA GÜMÜŞ BİLEZİKLERE TALEP ARTTI

ELAZIĞ'DA ALTIN FİYATLARI ARTINCA GÜMÜŞ BİLEZİKLERE TALEP ARTTI

ELAZIĞ'DA ALTIN FİYATLARI ARTINCA GÜMÜŞ BİLEZİKLERE TALEP ARTTI

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek Aşevi Tasarrufla Araç Filosunu Yeniledi: 2 Yeni Araç Hizmete Girdi
2
Gümüş Bileziklere Talep Artıyor: Altının Yerini Gümüş Alıyor
3
Altın 4 bin 700 Doları, Gümüş 94,40 Doları Aştı: Sert Yükseliş
4
Samsun'da 100 Arıcıya Ana Arı ve Arı Sütü Üretim Seti Desteği
5
Yüceer: Çorlu'ya Raylı Sistem, 443 Araç ve 11 Kreşle Kapsamlı Yatırım
6
Junioshow 2026 Bursa'da Açıldı: 21. Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Fuarı Başladı
7
Balıkesir'de 2025'te 36.738 Konut Satışı — Türkiye Genelinde 1.688.910

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları