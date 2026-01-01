DOLAR
Muğla Büyükşehir'in Kooperatifçilik Modeline 'Yerel Kalkınma' Ödülü

Muğla Büyükşehir, 'Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi' projesiyle Meclis Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri'nde 'Yerel Kalkınma' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:00
Muğla Büyükşehir'in Kooperatifçilik Modeline 'Yerel Kalkınma' Ödülü

Muğla Büyükşehir'in Kooperatifçilik Modeline Ödül

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerde örnek uygulamaları görünür kılmak amacıyla düzenlenen Meclis Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri-En İyi Uygulamalar (Best Practices) kapsamında önemli bir başarı elde etti.

Ödül ve Temsilci

Belediye, "Yerel Kalkınma" Büyükşehir-İl kategorisinde, "Kadın Üreticilere Yönelik, Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi" proje uygulamasıyla ödüle layık görüldü. Ödülü, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem teslim aldı.

Kooperatifçilik Odaklı Bütüncül Tarım Yaklaşımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımı yalnızca üretim faaliyeti olarak değil; kırsal kalkınma, sosyal adalet, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel ekonomi eksenlerinde bütüncül bir yaklaşımla yönetiyor. Bu yaklaşımın merkezinde kooperatifler yer alıyor; belediye, üreticinin emeğini koruyan, gelirini artıran ve Muğla’nın yerel değerlerini geleceğe taşıyan güçlü kooperatif yapıları kuruyor.

Türkiye'de İlk: Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Projesi

Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Projesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilmiş; il sınırları içindeki, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren kooperatifleri tek bir çatı altında buluşturan, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bir kalkınma modeli olarak öne çıkıyor.

Kadın Üreticilere Öncelik

Belediye, kadın üreticilere öncelik veren politikasını temel ilke olarak benimsiyor ve kadın emeğinin kooperatiflerde ve yerel ekonomide daha güçlü yer almasını hedefliyor. Alınan ödül, belediyenin kooperatifçilik çalışmalarının yerel yönetimler nezdinde örnek gösterildiğinin bir tescili oldu.

Başkan Aras'ın Değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, alınan ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede tarımın, üretimin ve kooperatifçiliğin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Aras şunları söyledi:

"Muğla’da tarımı yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın, toplumsal dayanışmanın ve yerel ekonominin güçlenmesinin ana unsuru olarak görüyoruz. Üreticimizin emeğinin karşılığını almasını, ürünün değerinde satılmasını ve kooperatifler aracılığıyla sürdürülebilir bir üretim modelinin kurulmasını çok önemsiyoruz"

Aras, kooperatifçiliğin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek şunları ekledi:

"Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Projesi ile farklı bakanlıklara bağlı kooperatifleri tek bir çatı altında buluşturarak Türkiye’de örnek bir model ortaya koyduk. Bu model, üreticinin gücünü birleştiren, pazarlama kapasitesini artıran ve yerel değerleri koruyan bir yapıyı ifade ediyor"

Kadın üreticilere verilen önemi de vurgulayan Aras, "Kadın emeğinin tarımda ve kooperatiflerde daha görünür ve güçlü olması, yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu alanda attığımız adımların böylesine önemli bir ödülle taçlandırılması, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir" dedi.

