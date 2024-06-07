Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Son alım fırsatı için tarih verildi

Birikim yapmak isteyen vatandaşın en fazla rağbet ettiği gram altın son zamanlarda yaşadığı hareketlilik ile vatandaşın daha fazla ilgisini çekmeyi başardı. Ekonomist İslam Memiş’ten yatırım yapmak isteyen vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi kritik uyarılar geldi. Detaylar haberimizde…







ALTIN FİYATLARI İÇİN PERŞEMBE VE CUMA UYARISI! GRAM ALTINDA YÜKSEK KÂR İÇİN SON FIRSAT

Altın fiyatlarına ilişkin yatırımcılara çok önemli bir uyarı yapıldı. Nihai alım fırsatı yükselen altın fiyatları tarafından yaratılıyor. Altın fiyatları tatilden önceki son perşembe ve cuma günleri kaydediliyor. Ons altın güne 2.350 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük seviye 2.343 dolar, en yüksek seviye ise 2.352 dolardı. Şu anda 2.347 dolardan işlem görüyor. Altın Gram güne 2.431 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 2.421 lira, en yüksek ise 2.435 lira oldu. Şu anda 2429 liradan satılıyor. İşte altın fiyatlarına dair son dakika detaylar… Altın fiyatları küresel piyasada durgunluğunu sürdürüyor. Ons altın 2.350 doların altına geriledi.

Altın fiyatları büyük merkez bankalarının faiz kararlarına odaklanıyor. ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine odaklanırsak, altının durgunlaşma eğilimi var.

Ons altın güne 2.350 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük seviye 2.343 dolar, en yüksek seviye ise 2.352 dolardı. Şu anda 2.347 dolardan işlem görüyor.

Altın Gram güne 2.431 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 2 bin 421 lira, en yüksek ise 2 bin 435 lira oldu. Şu anda 2429 liradan satılıyor. Kapalıçarşı'da gram altın 2419 liraya alınıp 2436 liraya satıldı.

Finansal analist İslam Memiş, "Bayrama kadar alım sürecinin tamamlanması gerektiğini söyleyebilirim. Haziran ayının bayram dolayısıyla kısa bir ay olacağını anımsatmak isterim" Döviz piyasası uzmanı İslam Memiş, haftayı dolar, euro, altın, borsa ve bitcoin eksenindeki piyasalara ilişkin değerlendirdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş'in öngörüsü şöyle:

“Bugün Haziran ayının ilk işlem günü ve birinci haftaya başlıyoruz. Bugün iç piyasadaki enflasyon verilerini izleyeceğiz. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD tarım dışı istihdam verileri Cuma günü açıklanacak.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin %70'in üzerinde açıklanması bekleniyor. O halde yılsonuna kadar 20 puanlık bir düşüş beklentisi sürpriz olmayacaktır. Enflasyon beklentileri yüksek olduğu için piyasa bunlara olumsuz bakmayacak. Piyasa dalgalanmalarının kısa vadeli olmasını bekliyorum. Bu hafta döviz piyasalarında izleyeceğim aralıklar şöyle:

BİST100 ENDEKSİ: Haftayı 10.000 400 puanlık düşüşle tamamladı. Bu hafta 10 bin 200 ila 10 bin 800 puan aralığını yakından takip edeceğim. Teknik olarak düşüşün henüz bitmediğini düşünüyorum.

DÖVİZ KURLARI: Döviz kurları genellikle sabit kalır. Merkez Bankası alımları ve tatil hazırlıkları nedeniyle TL'ye olan talep devam ediyor. Tatil sezonunda da sakin trendin devam ettiğini görüyoruz. EUR/USD döviz kurundaki değişiklikler yalnızca euroda dalgalanmalara neden olur.

EUR/USD PARİTESİ: 1,0848'de kapandı. 1,08-1,09 aralığında varlığını sürdürebilir. ECB'nin bu hafta faiz oranlarını düşürmesi durumunda faiz oranları 1,09'da istikrara kavuşabilir. Bu yılki hedefim 1,12 olduğundan düşüşün uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum.

ONS ALTIN (XAU/USD): Haftayı 2 bin 327 dolardan tamamladı. Benim izlediğim aralık 2 bin 280 ila 2 bin 380 dolar arası aynı aralık. Geçen hafta ise artışı 2 bin 363 dolarla sınırlı kalmıştı.

Bu hafta baskının devam edeceğini düşünüyorum. Bu hafta 2 bin 300 ila 2 bin 350 dolar aralığını izleyeceğim. Bunu yılın bardağı taşıran son damlası olarak kabul edeceğim. Yıl sonuna kadar 2.600 dolar, ardından 3.000 dolar gözümde olacak.

Altın yatırımcılarının bir kez daha onslara dikkat etmesi gerekiyor. Nereye gidersen git, Gram oraya gidecek. Gram fiziki (fiziki) altının gramı 2 bin 424 liradan kapandı. 2 bin 400 liralık destek seviyesine sadık kalacağım. Biraz daha aşağıya doğru hareket etmek isteyebilir ama alım fırsatı arayanların bu hafta harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum.

1,5 ayda gramı 300 lira düşüyor. Tatilden önce işe alım sürecinin tamamlanması gerektiğini söyleyebilirim. Haziran ayının tatiller nedeniyle kısa bir ay olacağını hatırlatmak isterim.

ONS GÜMÜŞ (XAG/USD); Haftayı %2,47 düşüşle 30,40 dolarda tamamladı. Geçen hafta da belirttiğim gibi 29,50 doları beklemeye devam edeceğim. İleride daha yukarı yönlü hareketler bekliyorum. 29,50 ila 31,00 dolar aralığına sadık kalacağım. Gram gümüş yatırımcıları gümüşü takip etmelidir. Alışveriş haftası başladı diyebilirim.