Altın biriktirenler zenginliğini kutlayacak! Uzman isim tarih verdi: Ok gibi fırlayacak

Geçen ayki gram altın fiyatlarındaki gerileme, yatırımcıların gözlerini korkutmuştu. Ancak Trabzon'da altın ticaretiyle meşgul olanlar, Temmuz'un gelmesiyle sektörde bir diriliş öngörüyorlar.

Yurtdışı bağlantılı vatandaşların yaz döneminde ülkeye dönüşleri ve evlilik merasimlerinin yoğunlaşması, altın değerlerinin yükselişine katkı sağlayacak unsurlar arasında yer alıyor.

Altın işiyle uğraşan Levent Çelikoğlu, Temmuz'un altın piyasasını canlandıracağını ifade ediyor. Diğer yandan, Zekeriya Tonyalı, yılın sonuna dek gram altın fiyatının 3.000 Türk Lirası seviyesini aşmasını umduklarını söylüyor.





Altın Piyasasında Son Durum Nasıl?

Trabzon'da altın ticareti yapan Levent Çelikoğlu, Kurban Bayramı'nın ardından gelen sakin dönemin Temmuz ile birlikte son bulacağını öngörüyor. Sektörün diğer bir önemli ismi Zekeriya Tonyalı da, bu yıl global ekonomide büyük sarsıntılar olmasını beklemediklerini, ancak 15 Temmuz'dan itibaren iş hacminde bir artış beklediklerini dile getirdi.

Tonyalı, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye'yi de etkileyebileceğini, doların yükselişinin altın ons fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Geçtiğimiz aya kıyasla altın fiyatlarında 200-250 TL'lik bir azalma gözlemlediklerini ifade ederken, yıl sonuna doğru veya daha önce gram altın fiyatlarının 3.000 TL'yi aşmasını umduklarını söyledi. Yatırımcılara 24 ayar altın alımını öneren Tonyalı, bu alanda alım-satım marjının oldukça düşük olduğunu vurguladı.

Altın Pazarının Güncel Fiyatlar

Gram Altın

Alış: 2.449,68 TL

Satış: 2.450,33 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4.001,00 TL

Satış: 4.073,00 TL

Yarım Altın

Alış: 8.027,00 TL

Satış: 8.138,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 16.005,00 TL

Satış: 16.226,00 TL

Ata Altın

Alış: 16.371,28 TL

Satış: 16.789,53 TL

Tam Altın

Alış: 15.875,18 TL

Satış: 16.193,46 TL

Not: Haberde yer alan ayrıntılar bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.