Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Altın biriktirenler zenginliğini kutlayacak! Uzman isim tarih verdi: Ok gibi fırlayacak

Trabzon'daki değerli maden ticaretiyle uğraşan esnaflar, Temmuz'un gelmesiyle birlikte altın pazarında bir canlanma beklediklerini dile getiriyorlar. Yurtdışında yaşayan vatandaşların yaza doğru memlekete dönüşleri ve düğün mevsiminin açılması, altın fiyatlarını yükseltecek faktörler arasında. Mesleğinin ustası Levent Çelikoğlu, Temmuz'un altın piyasasını hareketlendireceğine inanıyor. Öte yandan, sektörün başka bir temsilcisi olan Zekeriya Tonyalı, küresel ekonomide önemli bir dalgalanma beklemediklerini, ancak 15 Temmuz itibarıyla ticaretin ivme kazanacağını öngörüyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 00:42
Altın biriktirenler zenginliğini kutlayacak! Uzman isim tarih verdi: Ok gibi fırlayacak

Geçen ayki gram altın fiyatlarındaki gerileme, yatırımcıların gözlerini korkutmuştu. Ancak Trabzon'da altın ticaretiyle meşgul olanlar, Temmuz'un gelmesiyle sektörde bir diriliş öngörüyorlar.

Yurtdışı bağlantılı vatandaşların yaz döneminde ülkeye dönüşleri ve evlilik merasimlerinin yoğunlaşması, altın değerlerinin yükselişine katkı sağlayacak unsurlar arasında yer alıyor.

Altın işiyle uğraşan Levent Çelikoğlu, Temmuz'un altın piyasasını canlandıracağını ifade ediyor. Diğer yandan, Zekeriya Tonyalı, yılın sonuna dek gram altın fiyatının 3.000 Türk Lirası seviyesini aşmasını umduklarını söylüyor.

altın fiyatları

Altın Piyasasında Son Durum Nasıl?

Trabzon'da altın ticareti yapan Levent Çelikoğlu, Kurban Bayramı'nın ardından gelen sakin dönemin Temmuz ile birlikte son bulacağını öngörüyor. Sektörün diğer bir önemli ismi Zekeriya Tonyalı da, bu yıl global ekonomide büyük sarsıntılar olmasını beklemediklerini, ancak 15 Temmuz'dan itibaren iş hacminde bir artış beklediklerini dile getirdi.

Tonyalı, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye'yi de etkileyebileceğini, doların yükselişinin altın ons fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Geçtiğimiz aya kıyasla altın fiyatlarında 200-250 TL'lik bir azalma gözlemlediklerini ifade ederken, yıl sonuna doğru veya daha önce gram altın fiyatlarının 3.000 TL'yi aşmasını umduklarını söyledi. Yatırımcılara 24 ayar altın alımını öneren Tonyalı, bu alanda alım-satım marjının oldukça düşük olduğunu vurguladı.

Altın Pazarının Güncel Fiyatlar

Gram Altın

  •   Alış: 2.449,68 TL
  •   Satış: 2.450,33 TL

Çeyrek Altın

  •   Alış: 4.001,00 TL
  •   Satış: 4.073,00 TL

Yarım Altın

  •   Alış: 8.027,00 TL
  •   Satış: 8.138,00 TL

Cumhuriyet Altını

  •   Alış: 16.005,00 TL
  •   Satış: 16.226,00 TL

Ata Altın

  •   Alış: 16.371,28 TL
  •   Satış: 16.789,53 TL

Tam Altın

  •   Alış: 15.875,18 TL
  •   Satış: 16.193,46 TL

Not: Haberde yer alan ayrıntılar bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.

İLGİLİ HABERLER

Sabah Müjdesi! 32 günde bir 19.000 TL- 21.000 TL ödeme IBAN’a yatıyor

Altın almak isteyenlere kritik gün! O tarihten sonra altın fiyatları füze gibi uçacak

O banka faizi sıfırladı! Acil nakit arayana ballı kaymaklı faizsiz 30.000 TL kredi!

Emekli promosyonuna Temmuz ayarı! O bankalar vites artırdı: Artık bu rakamı ödeyecekler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Altın biriktirenler zenginliğini kutlayacak! Uzman isim tarih verdi: Ok gibi fırlayacak

Emekli promosyonuna Temmuz ayarı! O bankalar vites artırdı: Artık bu rakamı ödeyecekler

Altın almak isteyenlere kritik gün! O tarihten sonra altın fiyatları füze gibi uçacak

Hemen 70.000 TL ihtiyaç kredisi arayanların rotası belli! Aylık ödemesi sadece 5.500 TL!

Fiat Egea'da indirim üstüne indirim! Bu fiyata ikinci el otomobil dahi yok

O banka faizi sıfırladı! Acil nakit arayana ballı kaymaklı faizsiz 30.000 TL kredi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek

1 ayda göbek ve basen yağlarını mum gibi eritiyor! Zayıflamanın en hızlı yolu ondan geçiyor

8 banka arasında Yapı Kredi'den promosyon ayarı! Çıtayı 45.000 TL’ye yükseltti

Akbank müşterileri elini çabuk tutsun! 5000 TL para iadeleri bugün başladı: Bunu yapanlara verilecek

Sabah Müjdesi! 32 günde bir 19.000 TL- 21.000 TL ödeme IBAN’a yatıyor

İş Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! 4A 4B 4C emeklisine kaçmaz rakam