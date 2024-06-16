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Altın biriktirenlere bayram sonrası şoku! Kuyumcular altının rotasını açıkladı

Yatırımını altına yapanlar dikkat! Kuyumculardan açıklama geldi! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.06.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 11:21
Altın biriktirenlere bayram sonrası şoku! Kuyumcular altının rotasını açıkladı

Kapalıçarşı'da çalışan kuyumcular, bayram sonrası altın fiyatlarının artmasını bekliyor. Son aylarda 2 bin 750 liraya kadar yükselen gram altının fiyatının kısa vadede tekrar bu seviyeye ulaşacağı öngörülüyor. Esnaf, yatırımcıların düşük fiyatlarla satın alarak kâr elde edebileceklerini söyledi. Kuyumcular yaz sezonu öncesinde dikkatlerini altın piyasası hareketliliğine yoğunlaştırarak sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

ALTINDA SON DURUM NE OLACAK

Kapalıçarşı'da çalışan kuyumcular, bayram sonrası altın fiyatlarının artmasını bekliyor. Yatırımcıların sabırlı olması ve alım için düşük fiyatları izlemesi gerektiğini, fiyatlar yüksekken satış yapmanın riskli olduğunu söyledi. Gram altın fiyatının kısa vadede tekrar 2 bin 750 TL'ye ulaşacağını ve yılsonuna doğru yükselişini sürdüreceğini öngören kuyumcular, yatırımcılara piyasa trendlerini yakından takip etme tavsiyesinde bulundu. Altın ons fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanma yatırımcıları zor durumda bıraktı. Ons altının 2.300 dolar civarında seyretmesi yatırımcıların karar verme sürecini etkilemekte. Gram altının fiyatı da bu durumdan doğrudan etkileniyor ve farklı fiyat aralıklarında işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çalışan kuyumcular, altına yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu iddia ediyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarının yaz sezonu öncesinde yükseliş eğiliminde olduğunu ve "en iyisinin fiyatların düşük olduğu dönemde yatırım yapmak olduğunu" açıkladı. "Değerler yükselirken satın almak yatırımcılar için uzun vadeli riskler yaratır" dedi. Kuyumcu Kapalıçarşı'ya göre gram altın fiyatları kısa vadede yeniden yükselişte olacak. Son aylarda 2 bin 750 TL'ye kadar ulaşan gram altın geçici olarak düşse de kuyumcular yakın zamanda tekrar bu seviyeye ulaşacağını ve yılsonuna doğru 2 bin 850 TL'yi geçeceğinin tahmininde bulunuyor. 

Altının Son Durumu

Esnaf, "Bugünkü gram altın fiyatı geçicidir. Yakın zamanda fiyat tekrar yükselecek ve yatırımcılar için kârlı bir dönem başlayacak" ifadesini kullandı. Yatırımcılar bu hafta FED'i takip ediyor. Altın piyasaları, Merkez'in genişletici para politikasına ilişkin detaylı bilgi almak üzere gerçekleştirilecek toplantı öncesinde duraklama yaşandı. Borçlanma maliyetlerinin Çarşamba günkü toplantıda art arda yedinci kez değişmeden kalması bekleniyor. Ancak üst düzey politika yapıcıların nokta grafiğiyle ifade edilen tahminleri kesinlikten yoksun ve piyasayı belirsizliğe sürüklüyor. Bloomberg anketine göre ekonomistlerin yüzde 41'i FED'in bu sene 2 defa faiz indirimi yapmasını bekliyor. Öte yandan pek çok ekonomist, merkez bankasının faiz oranlarını bir kere düşürmesini ya da değiştirmemesini bekliyor. Dünya çapında merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona yaklaştığı yönündeki beklentiler yükseliyor. ABD'deki makroekonomik veriler karışık, bu da ekonomik koşulların net bir resmini elde etmeyi zorlaştırıyor ve fiyat belirsizliğini daha da artırıyor.

UYARI: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!

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