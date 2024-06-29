Altın biriktirenlere hayati uyarı! O tarihte altın fiyatları rekordan rekora koşacak

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, altının satış fiyatlarının ne zaman rekor kıracağına ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar..

Dolar rakiplerine karşı %0,1 değer kazanarak altını diğer para birimleri sahiplerine yönelik daha pahalı hale getirirken, gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yükseliş eğilimini sürdürdü. Küresel bu durumun etkisiyle Türkiye'de de gram altının fiyatı düşmeye başladı. Bu sabah gram altının fiyatı 2.620 TL'ye düşerken, çeyrek altının fiyatı 4.157 TL, Cumhuriyet altının fiyatı ise 16.917 TL civarında gerçekleşti.





Altın fiyatlarına ilişkin çok eleştirel değerlendirmeler yapan Türkiye'nin en ünlü piyasa uzmanlarından birisi olan İslam Memiş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yılın ilk yarısı neredeyse bitmek üzere. Aşağıdaki bu baskı en az 1 hafta veya 10 gün sürer, daha sonra giderek artma eğilimi gösterir. Temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında yeni rekor girişimlerini göreceğiz. 2 ay içinde yatırımcılara Temmuz ayı raporunu verdim.Altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında yükseleceğine dair öngörüm devam ediyor. Yıl sonuna kadar gram altının 3.000 ile 3.500 TL arasında değişeceğini tahmin ediyorum. Bu nedenle bu silme işlemi kalıcı olmayacaktır. Bunların yılın son damlaları olduğu söylenebilir. Altının ons başına 2.280 Dolar, gram altının ise 2.450 TL desteği bulunuyor.

O zaman temmuzdan itibaren yönetim artacak. Şimdi altın satmak için uygun bir zaman değil. Şimdi altın almanın tam zamanı. Temmuz yolculuğu altının fiyatıyla başlıyor. Altın fiyatlarının her ay yeni rekorlar kırmaya devam edeceğini tahmin etmekteyim. Bu nedenle mevcut düşüş bir satın alma fırsatını temsil ediyor”