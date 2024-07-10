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Altın biriktirenlere hayati uyarı! Sakın o tarihe kadar kuyumculara gitmeyin

Ekonomist İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Altın piyasasında beklenen gün geldi çattı.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 23:55
Altın biriktirenlere hayati uyarı! Sakın o tarihe kadar kuyumculara gitmeyin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları acele karar vermemeleri konusunda uyardı. Memiş, altın fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

altın

ALTIN YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI

İslam Memiş, altın piyasalarındaki hareketliliğin yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu, ancak bu fırsatları değerlendirmek için aceleci davranmamak gerektiğini vurguladı. "Altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmalar kaçınılmazdır," diyen Memiş, bu tür dalgalanmaların yatırımcılar için alım fırsatları yaratabileceğini söyledi.

DALGALANMALAR KAÇINILMAZ

Memiş, yatırımcıların altın fiyatlarında yaşanan ani değişimlere karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye etti. Altın piyasasının doğası gereği volatil olduğunu ifade eden Memiş, bu volatilitenin yatırımcılar tarafından dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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BEKLENEN GÜN GELDİ

Altın fiyatlarının seyrini yorumlayan Memiş, "Uzun süredir beklenen hareketlilik nihayet gerçekleşti," dedi. Yatırımcıların bu dönemde sabırlı ve stratejik hareket etmeleri gerektiğini söyleyen Memiş, altın piyasasındaki fırsatların doğru değerlendirildiğinde kazançlı olabileceğini ifade etti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının önemli bir yükseliş trendine girdiğini ve yatırımcılar için kritik bir dönemin başladığını ifade etti. Memiş, özellikle bu hafta ABD'den gelecek enflasyon verilerinin altın fiyatlarını ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.

ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDLERİ

İslam Memiş, altın piyasasında son 1,5 ayın en yüksek seviyelerine ulaşıldığını belirterek, gram altının 2511 lira seviyesine yükseldiğini söyledi. Memiş, "Bu hafta kritik bir hafta. Perşembe ve cuma günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini takip edeceğiz. Altın fiyatları için önemli açıklamalar olacak. 2300-2350 ve 2450-2550 lira aralığını izliyoruz," dedi.

altın fiyatları

ALTINI BOZMAK İÇİN ACELE ETMEYİN

Altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunan Memiş, elinde altın bulunduranların, eğer nakite ihtiyaçları yoksa, altınlarını bozmak için acele etmemeleri gerektiğini belirtti. "Temmuz ayı geldi, çattı. Haziran ayında düşüşte olan altın, temmuzda yükseliş dalgasına başladı. Bundan sonraki beklentimiz, her ay yeni bir rekor tazelemesi. Haziranda 2420 liradaydı, bugün itibarıyla 2520 lirayı test etti gram altın. Önümüzdeki ay 2600 lira, yıl sonunda 3000-3500 lira beklentimiz var gram altında," diye konuştu.

BEKLEMEK ZARAR GETİREBİLİR

Memiş, gram altın ihtiyacı olan yatırımcıların mevcut günleri değerlendirmesi gerektiğini vurguladı ve ekledi: "Her ay rekorlar gelecek. Her bekleyiş zarar olabilir." Bu ifadeleriyle yatırımcıları sabırlı ve stratejik olmaya davet etti.

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