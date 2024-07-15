Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Altın borçluları tir tir titreyecek! Gram altında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Altın alıp bekletenlerin dikkatine! Tamı tamına 3000 liraya kadar yükselişe hazırlık başladı… Gram altın, çeyrek altın ve tam altın biriktirenler uzmanlardan yorum ve değerlendirmeleri araştırırken, 14 Temmuz güncel altın fiyatları merak edildi. İşte güncel altın fiyatları…

Yayın Tarihi: 15.07.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 15:13
Altın borçluları tir tir titreyecek! Gram altında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Covid-19 pandemisinin patlak verdiği günlerden bu yana hızla yükseliş kaydeden ve güvenli liman olarak yatırımcıları mest eden altın, yine yükselişe başladı. Pandemi sonrasında yatırımcıların hızla paralarını kaydırdığı altın o günden bu yana 2500 liraya kadar yükselirken, 14 Temmuz Pazar günü güncel altın fiyatları bir kez daha merak edildi. İşte 14 Temmuz güncel altın fiyatları…

Altın cephesinde 3000 liraya varan yükseliş bekleniyor! 

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son yaptığı değerlendirmede altın cephesinde yükseliş öngördüğünü açıkladı. Bu kapsamda altın alacaklara 2500 liranın altındaki seviyelerin alış için uygun olduğunu kaydeden İslam Memiş, gram altında 3000-3500 lira seviyesinin görüleceğini vurguladı. 

gram altı n

14 Temmuz güncel altın fiyatları 

12 Temmuz Cuma günü kapanış yapan altının güncel fiyatları şöyle sıralandı: 

Gram altın 

Alış: 2.559,20 TL 

Satış: 2.559,84 TL

Önceki kapanış: 2.549,49 TL

Çeyrek altın 

Alış: 4.146,00 TL

Satış: 4.218,00

Önceki kapanış: 4.190,00 TL 

Yarım altın 

Alış: 8.317,00 TL

Satış: 8.429,00 TL 

Önceki kapanış: 8.373,00 TL 

Cumhuriyet Altını 

Alış: 16.608,00 TL 

Satış: 16.806,00 TL 

Önceki kapanış: 16.694,00 TL 

Ons altın 

Alış: 2.411,18 dolar 

Satış: 2.411,54 dolar 

Önceki kapanış: 2.415,66 dolar 

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisinin borçları siliniyor! Tam 1 yıl da para ödemeyecekler

Tapusu olanlar tek şarta uyarsa artık para ödemeyecek! Hemen kontrol edin

Faturasını ödeyemeyen hemen başvursun! PTT 2 ayda bir 3500 TL fatura yardımını duyurdu

Suya birkaç damla damlatıp içince cayır cayır yağ yakıyor! Zayıflamanın en kolay ve ucuz yöntemi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Araç muayenesinde ödeme yapanlar dikkat! O miktar kartınıza geri yatırılacak

İstanbullulara hafta sonu müjdesi geldi! Adalar, Bağcılar, Avcılar, Beşiktaş ve o ilçeler...

Altın borçluları tir tir titreyecek! Gram altında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Duyanlar koşa koşa gidecek! 3 çeşit ev yemeği sadece 45 TL oldu

SGK erken emeklilik listesinde şov yaptı! Sigorta girişi o yıllar olan hemen emekli oluyor

Tapusu olanlar tek şarta uyarsa artık para ödemeyecek! Hemen kontrol edin

Yapı Kredi'de hesabı olanlara acil duyuru! O tarihe kadar SMS gönderene 1000 TL para iadesi

Faturasını ödeyemeyen hemen başvursun! PTT 2 ayda bir 3500 TL fatura yardımını duyurdu

Sıfır otomobil almak isteyene büyük fırsat! 200 bin TL'ye kadar dev indirim kapıya dayandı

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisinin borçları siliniyor! Tam 1 yıl da para ödemeyecekler

Evde düşük maliyetle soğuk kahve yapımı! Dışarıda 100 TL, evde 10 TL!

Suya birkaç damla damlatıp içince cayır cayır yağ yakıyor! Zayıflamanın en kolay ve ucuz yöntemi!