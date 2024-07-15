Altın borçluları tir tir titreyecek! Gram altında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Covid-19 pandemisinin patlak verdiği günlerden bu yana hızla yükseliş kaydeden ve güvenli liman olarak yatırımcıları mest eden altın, yine yükselişe başladı. Pandemi sonrasında yatırımcıların hızla paralarını kaydırdığı altın o günden bu yana 2500 liraya kadar yükselirken, 14 Temmuz Pazar günü güncel altın fiyatları bir kez daha merak edildi. İşte 14 Temmuz güncel altın fiyatları…



Altın cephesinde 3000 liraya varan yükseliş bekleniyor!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son yaptığı değerlendirmede altın cephesinde yükseliş öngördüğünü açıkladı. Bu kapsamda altın alacaklara 2500 liranın altındaki seviyelerin alış için uygun olduğunu kaydeden İslam Memiş, gram altında 3000-3500 lira seviyesinin görüleceğini vurguladı.





14 Temmuz güncel altın fiyatları

12 Temmuz Cuma günü kapanış yapan altının güncel fiyatları şöyle sıralandı:

Gram altın

Alış: 2.559,20 TL

Satış: 2.559,84 TL

Önceki kapanış: 2.549,49 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.146,00 TL

Satış: 4.218,00

Önceki kapanış: 4.190,00 TL

Yarım altın

Alış: 8.317,00 TL

Satış: 8.429,00 TL

Önceki kapanış: 8.373,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 16.608,00 TL

Satış: 16.806,00 TL

Önceki kapanış: 16.694,00 TL

Ons altın

Alış: 2.411,18 dolar

Satış: 2.411,54 dolar

Önceki kapanış: 2.415,66 dolar