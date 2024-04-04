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Altın dolar borçlanana son çağrı! O tarihten sonra dananın kuyruğu kopacak

İletişim ve etikte yaşanan sorunların ekonomik krizden aslında daha da önemli olduğunu söyleyen İslam Memiş, piyasada algı yönetiminin dikkatlice takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 21:00
Altın dolar borçlanana son çağrı! O tarihten sonra dananın kuyruğu kopacak

Seçim sonrası piyasalarda neler olacağını değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, söylediklerinin bi,r yatırım tavsiyesi olmadığını aktardı. İslam Memiş'in kişisel YouTube kanalındaki tahmini şöyle:

Altın dolar borçlanana son çağrı

"Ekonomideki her şey seçim bahanesiyle manipüle ediliyor. Korku yükseldi. Her zaman böyleydi. 'Seçimden sonra ne olacak?' farkındalık gerçekleştirilir.

Bizim asıl sorunumuz ekonomik kriz değildir, iletişim ve ahlaktır. Ciddi iletişim sorunlarımız var. Birbirimizi duyamadığımız, bölündüğümüz, giderek toplumsal ahlaksızlığa sürüklendiğimiz bir süreçten geçmektir.

Güven ikincil sorunumuzdur. İnsanların güven sorununu çözmeden paralarına güvenmemeleri kadar doğal bir şey olamaz. Faiz artırımı yaparak, farklı enstrümanlar açıklayarak güven kazanamazsınız. Güven gerçekte parayla satın alınamaz.

Güven kaybolduğunda insanlar farklı ülkelerden para satın alarak zenginlik ararlar. Yasadışı bahis siteleri arıyorlar. Hammaddeye yöneldiler. Zaten finansal okuryazarlık diye bir şey yok.

Gönderilen mesajların tamamı korku ve kaygı yönündedir. Aynı gemide değiller. Kuraklıktan etkilenecek misiniz? Her seçim öncesinde bir algı var.

Bankaya gidin, parayı çekin, banka iflas eder. Bu siyasi kötü niyettir. Akıllı insanlar buna inanmazlar. Ama inanmayı sürdürenler de var. Herkesin uyanık olması gerekiyor.

Dolar kurunda 40 puanın üzerinde, euroda 50 TL'nin üzerinde, altının 3.000 lira gramın üzerinde, borsada ise 12-15.000 puanlık seviyeleri aktardım. Sorun veya güncelleme yok. Ama akıllı insanlar, dolar 32 liradan 33 liraya çıkınca fırsatı bekleyip çekip gideceklerini söylüyor. Bunlar kötü şeylerdir. Konuşan herkesin ülkeye karşı sorumluluğu vardır. Vatandaş olarak bizim de sorumluluklarımız var.

Evet ekonomik kriz var, iletişim kanalları da zayıf, karar vericiler halkla teması kaybettiği için bölündük. Kendimizi dinleyip doğru kararlar alamıyoruz. "Bu ayrılığı normalleştirmemiz gerekiyor"

Not: Bu belgedeki incelemeler yatırım amaçlı değildir. Haberlerimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemektedir.

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