Altın Fiyatları 3 Milyon 171 Bin Liraya Yükseldi

Altın Fiyatlarında Son Durum

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 171 bin lira seviyesine yükseldi.

Gün içerisinde altın fiyatları, en düşük 3 milyon 145 bin lira ve en yüksek 3 milyon 180 bin lira arasında dalgalandı. Gün sonunda, fiyatlar %0,4'lük bir artışla 3 milyon 171 bin lira olarak gerçekleşti. Önceki gün bu fiyat 3 milyon 157 bin 400 lira seviyesindeydi.

İşlem Hacimleri ve Piyasa Bilgileri

KMKTP'de gün içinde toplam işlem hacmi 4 milyar 591 milyon 219 bin 219,80 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı 1.452,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 592 milyon 987 bin 711,74 lira düzeyinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

Günün İşlem Verileri

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