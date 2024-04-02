Altın fiyatları füze gibi uçtu! Gram altın biriktirenler o tarihte zengin olacak!

Altın miktarı hızla artmaya devam ediyor. Dün ons altın ve gram altın rekor seviyelere ulaştı. Peki nihai pazar konumu ne olacak? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ilk kez ne zaman düşürmeye başlayacağına dair süregelen belirsizlik nedeniyle küresel piyasalar bu hafta karışık bir seyir izliyor ve bu durum küresel piyasalar için riskleri artırıyor. Bu gelişme dünya çapında altına olan talebi artırarak fiyatları yeni seviyelere taşıdı. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın geçen hafta faiz oranlarını düşürmeye karar vermesinin ardından ilk olarak rekor seviyelere ulaştı, ancak bu yıl üç faiz indirimi beklentisinin sürdürülmesinin ardından düşüşe geçti. Altın fiyatları bu hafta başında sessiz kaldıktan sonra Perşembe günü ivme kazandı. Ons başına altın fiyatları %3,1 artışla 2.233 dolara yükseldi ve haftayı rekor yüksekte tamamladı. ABD, Avrupa ve Hong Kong piyasaları Cuma günü Paskalya tatili nedeniyle işlemlere kapalıydı. 1 gram altın 2.330 TL'den işlem görüyor. 29 Mart Cuma günü 2.325 TL'den başlayan Gram Altın, bugün 2.326 TL'den başladı. çeyreğe göre biraz azaldı. Dün çeyrek 3.793 TL iken bugün 3.722 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Dün saat 15.30'da ABD ekonomisinin 2023 dördüncü çeyreğine ilişkin nihai büyüme oranı duyuruldu. ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) açıkladığı nihai verilere göre 2023'ün son çeyreğine ilişkin GSYİH büyüme oranı %3,4 oldu. Piyasa beklentileri, temel istatistiklere göre büyüme oranının %3,2 olacağı ve sonuçta aynı seviyede kalacağı yönündeydi. ABD'de büyümenin beklentileri aşmasıyla piyasalar akşam saatlerinde ivme kazandı.





Altın onsları ABD piyasasının açılmasının ardından önemli ölçüde yükseldi. Dün ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.236 dolara yükseldi. Bir ons altının tüm zamanların en yüksek seviyesini en son test ettiği zaman 21 Mart'ta 2.222 dolardı. Altın piyasasının büyümesine yanıt olarak altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, altına ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Memiş'in yazısının dikkat çeken başlığı şu: "Dün ons altın hızlı bir şekilde 2.216 dolar seviyesine yükseldi. Beklentimiz 2.125 dolar. Peki neden bu kadar agresif yükseldi? Ons altın düşmeli. Ancak artışın nedenleri şunlar: "Talep ve merkez bankası alımları var, ikincisi ise jeopolitik gerilim tarafında kademeli fiyatlamalar var" dedi. "Bu fiyat bence sağlıklı değil. Ons altın satışı bekliyorum. 2125 dolar tahminim hala geçerli. 2090 dolar seviyesinin dışına çıktı. 2125 dolar seviyesinin dışına çıktı. Vize almadan 2.200 dolar sınırını aştım. Ancak ülkeye vizesiz giriş yapamazsınız. O yüzden bu artışların sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Sahte tırmanış. Bu fiyatlar iptal edilecektir. Ons altın 2.216 dolara yükseldi. Bu kazanımlar 2160 dolar seviyesinden başladı. Sadece yedi gün içinde ons altın 56 dolar arttı. Ons altının 56 dolarlık artışına karşılık gram altının değerinin en az 100 TL artması gerekiyor. Bir gram altının fiyatı 2 bin 500 lira civarında olacaktı. Altın emek tarafında düştü ve arz sorunları çözüldü. Bu nedenle gram altın fiyatları gerilerken, gramın altında normalleşme başladı ve agresif yükseliş bekleniyor. Gram altının düşüşü kalıcı değil. 2.395-2.400 lira seviyesinin altında herhangi bir okuma alım fırsatıdır. Kademeli alım fırsatı sağlar. Beklentilerimiz 3.000-3.500 lira seviyesinde kalıyor."

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!