Altın Fiyatları: Gram 4.711 TL, Çeyrek 7.750 TL — Ons 3.553 $

Altının gramı 4 bin 711 liradan işlem görüyor

Altının gramı yeni güne yükselişle başladı; saat 09.45 itibarıyla gram fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 711 lira seviyesinde bulunuyor. Dünkü kapanış 4 bin 692 lira ile bir önceki güne göre yüzde 0,4 aşağıdaydı.

Diğer altın türlerinde ise çeyrek altın 7 bin 750 lira, cumhuriyet altını 30 bin 900 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Ons altın ve küresel veri gündemi

Altının ons fiyatı güne değer kazancıyla başladı ve şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 3 bin 553 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri, Fed'in yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği beklentilerini güçlendiriyor; bu durum varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, gözler bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, iş gücü verilerinin ABD'de risklerin arttığına işaret etmesi durumunda Fed'in faiz indirimleri için politika alanının genişleyeceğini belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 17 Eylül'de bankanın faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılırken, Ekim toplantısında da faiz indirimi ihtimali güçleniyor.

New York Fed Başkanı John Williams, bankanın maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerindeki ilerlemenin devam etmesiyle faiz oranlarını düşürmenin zamanla uygun hale geleceğini ifade etti.

Fed'in daha güvercin bir tutum sergileyebileceği beklentileri, özellikle kıymetli metallerde alıcılı seyri destekliyor. Para piyasalarında Ekim ayında politika faizinin %57 ihtimalle 25 baz puan indirilmesi, %43 ihtimalle sabit tutulması öngörülüyor. Ekimde sabit kalınması durumunda Aralık'ta 25 baz puanlık indirime kesin gözüyle bakılıyor.

Ons altında teknik görünüm ve gümüş

Altının ons fiyatı üst üste 7 işlem günlük yükseliş serisi göstererek bu süreçte rekor 3 bin 578,54 dolar'a ulaşmıştı. Dün gelen kar satışlarının ardından ons altın yüzde 0,4 gerileyerek 3 bin 546 dolar seviyesine indi; yeni güne alıcılı başlamasıyla tekrar yüzde 0,2 artışla 3 bin 553 dolar'dan işlem görüyor.

Gümüşün ons fiyatı dün yüzde 1,3 azalışla 40,7 dolar seviyesine geriledi. Yeni işlem gününde gümüşte de alıcılı seyir devam ediyor; şu anda ons fiyatı yüzde 0,6 yükselişle 40,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi verisini; yurt dışında ise Avro Bölgesi GSYH ile ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerini takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan ons altında 3 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 550 dolar seviyesinin destek konumunda olduğu not ediliyor.