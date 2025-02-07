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Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram Başına 3 Milyon 340 Bin Lira

Standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 340 bin lira ile yeni bir zirveye ulaştı. İşte güncel rakamlar ve piyasa verileri.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:54
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram Başına 3 Milyon 340 Bin Lira

Altın Piyasasında Tarihi Anlar

Türkiye'de İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 340 bin lira olarak belirlendi.

Fiyat Değişiklikleri ve İşlem Hacmi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 285 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 350 bin lira seviyeleri görüldü. Haftanın son işlem gününde, %0,3'lük bir artış göstererek 3 milyon 340 bin lira seviyesine ulaştı. Önceki gün ise fiyat 3 milyon 331 bin lira olarak kapanmıştı.

KMKTP'de toplam işlem hacmi 5 milyar 630 milyon 38 bin 954,29 lira olurken, işlem miktarı 1.700,43 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde işlem hacmi aynı seviyede gerçekleşti.

Günün En Fazla İşlem Yapan Kurumları

Altın borsasında öne çıkan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler yer aldı.

Güncel İşlem Verileri

Aşağıda, bugünkü altın işlemlerine ait önemli veriler yer almaktadır:

  • Standart TL/KG: 3.340.000
  • Dolar/ONS: 2.850,00
  • Önceki Kapanış: 3.331.000,00
  • En Düşük: 3.285.000,00
  • En Yüksek: 3.350.000,00
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.331.590,18
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.630.038.954,29
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.700,43
  • Toplam İşlem Adedi: 79

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