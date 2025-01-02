DOLAR
35,31 0,16%
EURO
36,47 0,46%
ALTIN
3.007,18 -0,77%
BITCOIN
3.431.220,24 -2,47%

Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 44 Bin Lira

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 44 bin liraya yükseldi, işlem hacmi 1.7 milyar lira olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:53
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 44 Bin Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 44 bin lira ile yeni bir zirveye ulaştı. Gün içinde en düşük 3 milyon 39 bin lira ve en yüksek 3 milyon 44 bin lira seviyelerini gören standart altın, bu rakamla birlikte %0,6 oranında bir yükseliş göstermiş oldu.

Önceki Gün Kapanışı 3 Milyon 25 Bin Lira İdi

Standart altının kilogram fiyatı, salı gününü 3 milyon 25 bin lira seviyesinde kapatmıştı. Bu yükseliş, altın yatırımcılarının dikkatini çekti.

Piyasa İşlem Verileri

KMKTP’de toplam işlem hacmi 1 milyar 751 milyon 325 bin 935,08 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı 578,09 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 1 milyar 796 milyon 333 bin 931,52 lira seviyesinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Kapadokya Döviz Kıymetli Madenler yer aldı.

İşlem Verileri

İşte bugünkü işlemlere ait detaylar:

  • Önceki Kapanış: 3.025.000,00 TL
  • En Düşük: 3.039.000,00 TL
  • En Yüksek: 3.044.000,00 TL
  • Kapanış: 3.044.000,00 TL
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.040.448,05 TL
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.751.325.935,08
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 578,09
  • Toplam İşlem Adedi: 15

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Mortgage Faizleri Yükseliyor, Başvurular Düşüyor
2
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Son Durum
3
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gözlemlendi
4
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 44 Bin Lira
5
e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 Milyar İşlem!
6
TÜRKPATENT Akademi İmza Töreni ve Dijital Dönüşüm Projesi Başladı

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu