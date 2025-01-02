Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 44 Bin Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 44 bin lira ile yeni bir zirveye ulaştı. Gün içinde en düşük 3 milyon 39 bin lira ve en yüksek 3 milyon 44 bin lira seviyelerini gören standart altın, bu rakamla birlikte %0,6 oranında bir yükseliş göstermiş oldu.

Önceki Gün Kapanışı 3 Milyon 25 Bin Lira İdi

Standart altının kilogram fiyatı, salı gününü 3 milyon 25 bin lira seviyesinde kapatmıştı. Bu yükseliş, altın yatırımcılarının dikkatini çekti.

Piyasa İşlem Verileri

KMKTP’de toplam işlem hacmi 1 milyar 751 milyon 325 bin 935,08 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı 578,09 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 1 milyar 796 milyon 333 bin 931,52 lira seviyesinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Kapadokya Döviz Kıymetli Madenler yer aldı.

İşlem Verileri

İşte bugünkü işlemlere ait detaylar: