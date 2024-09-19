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Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

Gram altının fiyatı arttı, çeyrek ve Cumhuriyet altını güncel değerlerini buldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:57
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

Altın Fiyatlarında Son Durum

Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, sabah saatlerinde yeniden artış gösterdi. Gram altın fiyatı 2.821 lira olurken, çeyrek altının değeri 4.660 lira, Cumhuriyet altını ise 18.570 lira seviyesinden satışa sunuluyor.

Piyasalardaki Gelişmeler

Dün, ons fiyatındaki bir düşüş ile birlikte gram altın 2.805 lira seviyesinde işlem görmüştü. Ancak sabah saatlerinde, önceki kapanışa göre yüzde 0.6 oranında değer kazancı sağladı.

Küresel Piyasa Etkileri

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında karışık bir grafik izlendi. Bugün gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı politika kararına çevrilmiş durumda.

Fed'in Açıklamaları

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminin arkasındaki sebepleri açıkladı. Powell, enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdamda aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti. Ayrıca, ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ifade etti.

Beklentiler ve Gözlemler

Ekonomistler, bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para istatistiklerinin de takip edileceğini dile getirdi. AA Finans'nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin eylül ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde korumasını öngörüyor. Yıl sonu faiz beklentileri ise yüzde 46.65 olarak öne çıkıyor.

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