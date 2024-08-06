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Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogram Başına 2.640.000 Lira

Altın fiyatları, kilogram başına 2.640.000 liraya ulaştı. İşlem hacmi büyük bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:37
Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogram Başına 2.640.000 Lira

Altın Fiyatlarındaki Artış Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı bu hafta 2 milyon 640 bin lira seviyesine yükseldi. Bu artış, yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyat Değişimleri ve İşlem Hacmi

Bugün altın piyasasında fiyat aralığı 2 milyon 633 bin lira ile 2 milyon 644 bin lira arasında dalgalandı. Gün sonunda, fiyat yüzde 1,5 oranında artış göstererek 2 milyon 640 bin liradan kapandı. Önceki gün piyasa kapanışı ise 2 milyon 600 bin lira olarak kaydedilmişti.

İşlem Hacmi ve Miktar

KMKTP'de gerçekleştirilen işlemlerde toplam hacim 1 milyar 754 milyon 231 bin 369,75 lira, işlem miktarı ise 671,63 kilogram olarak belirlendi. Bu rakamlar, altın ticaretinin hareketliliğini gösteriyor.

Altın Borsasında Öne Çıkan Kurumlar

Bu süreçte en çok işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, EHG Yetkili Müessese ve Uğuras Kıymetli Madenler öne çıktı.

Bugünkü İşlem Verileri

  • **Standart TL/KG**: 2.640.000
  • **DOLAR/ONS**: 2.449,50
  • **Önceki Kapanış**: 2.600.000
  • **En Düşük**: 2.633.000
  • **En Yüksek**: 2.644.000
  • **Ağırlıklı Ortalama**: 2.636.607,47
  • **Toplam İşlem Hacmi (TL)**: 1.754.231.369,75
  • **Toplam İşlem Miktarı (Kg)**: 671,63
  • **Toplam İşlem Adedi**: 36

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