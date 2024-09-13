Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı, güne 2.802 lira seviyesinden işlem görerek yükselişini sürdürdü. Önceki gün, altının ons fiyatındaki artışla birlikte

gram altın 2.789 lira ile günü tamamlamıştı. Bugün saat 09:50 itibarıyla yükseliş göstererek %0.5 artış ile 2.802 lira seviyesine ulaştı. Ayrıca, çeyrek altın 4.580 lira ve Cumhuriyet altını 18.270 lira seviyelerinde satılmakta.

Altının Ons Fiyatı da Yükseldi

Dün 2.558 dolar ile rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, güncel değerleriyle birlikte 2.567 dolar seviyelerine yükseldi.

Ekonomik Gelişmeler Etkili Oluyor

Dünya genelindeki ekonomik veriler, özellikle ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yumuşak iniş beklentilerini artırarak risk algısını azaltmaya yardımcı oldu. Bu hafta, piyasaların yüzyüze kaldığı durumlarla birlikte ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle ilgili spekülasyonlar artmış durumda. Bankanın bu ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı ön görülüyor.

Yatırımcılar İçin Beklentiler

Analistler, yatırımcıların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ni, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerini dikkatle takip etmesi gerektiğini belirtiliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında direnç seviyeleri 2.580 ve 2.600 dolar, destek seviyeleri ise 2.550 ve 2.530 dolar olarak gösteriliyor.