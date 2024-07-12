Altın fiyatlarında büyük deprem geldi! Saat 21.00'dan önce altın almayanlar bin pişman!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugün yaptığı açıklamalarda enflasyonun son aylarda iyileştiğini belirterek, ekonomik verilerin Fed'in faiz indirimine yönelik durumunu güçlendirebileceğini ifade etti. Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde yaptığı konuşmada, ekonomik istihdam ve riskler konusunda endişelerini paylaşarak faiz artışının gündemlerinde olmadığını vurguladı.

Bu açıklamalar öncesinde altın piyasalarında ise dikkatli bir bekleyiş hakimdi. Spot altın, ons başına 2.370,37 dolara yükselerek hafif bir artış gösterdi. Uzmanlar, Powell'ın açıklamalarının ardından altın fiyatlarında olası sert dalgalanmaların yaşanabileceğini ve piyasalarda tedbirli olunması gerektiğini belirtti.





Ekonomi uzmanları, Perşembe günü açıklanacak olan ABD Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda sert kırılmalar yaratabileceğine dikkat çekiyor. Piyasalar, bu verilerin enflasyon beklentilerini ne yönde etkileyeceğini yakından izleyecek.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Dananın kuyruğu yarın kopacak" diyerek piyasaların önümüzdeki günlerdeki seyrine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankası politikalarının yaratacağı etkilerin altın fiyatlarında belirleyici olabileceği yorumları yapılıyor.

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