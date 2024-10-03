Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

Altın Fiyatlarındaki Düşüş

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, şu anda 2 bin 916 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki gerileme ile birlikte gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 2 bin 925 lira olarak tamamladı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 30 lira ve Cumhuriyet altını 20 bin lira seviyesinden işlem görüyor.

Küresel Piyasa Etkileri

Gün içerisinde altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 652 dolar olarak kaydedildi. ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ardından, Orta Doğu'daki gerginliklerle birlikte piyasalarda karışık bir seyir gözlemleniyor.

Amerikan Merkez Bankası Beklentileri

Yıl sonuna kadar Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanlık bir indirim yapacağına dair tahminler güçlü bir şekilde devam ederken, kasım ayında yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor.

TÜFE ve Ekonomik Veriler

Yurt içinde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında aylık yüzde 2,97, yıllık 49,38 artış gösterdi. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri gibi yoğun veri akışlarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan ise altının ons fiyatında 2 bin 630 seviyesinin destek, 2 bin 680 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.