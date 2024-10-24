Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 136 Bin 500 Lira

Altın Fiyatlarındaki Değişimler

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 136 bin 500 liraya gerileyerek işlem gördü.

Günlük Fiyat Değişimleri

Bu hafta, standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 137 bin 900 lira seviyelerini gördü. Gün sonunda fiyat, önceki kapanışına göre %0,2 azalarak 3 milyon 136 bin 500 lira oldu. Dün ise standart altın, 3 milyon 142 bin lira seviyesinden kapanmıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altın işlemleri için toplam 4 milyar 177 milyon 712 bin 601,33 lira işlem hacmi gerçekleşti ve işlem miktarı ise 1.368,92 kilogram olarak kaydedildi.

Diğer Metaller ve Piyasa Aktörleri

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 195 milyon 592 bin 602,45 lira düzeyinde gerçekleşti. Bugün piyasalarda en çok işlem gerçekleştiren kuruluşlar arasında Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler yer aldı.

Günlük İşlem Verileri