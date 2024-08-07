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Altın Fiyatlarında Güncel Durum: Gram Altın 2.583 TL

Altın fiyatları yükseliyor! Bugün gram altın 2.583 TL, çeyrek altın 4.328 TL, Cumhuriyet altını 17.246 TL'den işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:15
Altın Fiyatlarında Güncel Durum: Gram Altın 2.583 TL

Altın Fiyatlarındaki Son Gelişmeler

Bugün altının gram fiyatı, 2.583 TL seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün, altın ons fiyatında yaşanan düşüşe paralel olarak gram altın fiyatı, 2.581 TL'den kapanmıştı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gramı, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre %0,1 artarak 2.583 TL seviyesine ulaştı.

Diğer Altın Türlerindeki Fiyatlar

Bu sırada, çeyrek altın 4.328 TL ve Cumhuriyet altını ise 17.246 TL'den satılmakta.

Altın Ons Fiyatı ve Piyasa Durumu

Altının ons fiyatı, önceki kapanışının %0,84 altında 2.390 dolardan işlem görürken, şu anda %0,20 artışla 2.396 dolardan işlem görmekte. Pazartesi günü yaşanan satış baskısının etkileri azalmakta ve bunun arkasında merkez bankalarının olumlu açıklamaları yer alıyor.

Analist Görüşleri

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptığı güvercin tondaki açıklamaların yatırımcıların endişelerini azalttığına dikkat çekiyor. Ayrıca durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceği ve faiz indirimi için yeterli kanıt olmadığı ifade ediliyor.

Piyasa Gündemi

Gün içinde küresel piyasalarda veri gündeminin sakin geçmesi bekleniyor. Teknik analizler, altının ons fiyatında 2.415 dolarlık seviyenin direnç, 2.350 dolarlık seviyenin ise destek noktası olarak belirlendiğini gösteriyor.

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