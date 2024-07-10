Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Gram altın alacaklar kuyumcunun yolunu tutacak

Bu hafta Kapalıçarşı'da 1 gram altının satış fiyatı yüzde 2,26 artışla 2 bin 533 liraya yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 114 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,19 artışla 16 bin 393 liraya yükseldi.

Altın fiyatları, ABD'den beklentilerle örtüşen Tarım Dışı İstihdam verilerinin beklenmedik şekilde artan İşsizlik verileriyle birlikte açıklanmasının ardından yükselişe geçti. Ons altının fiyatı 30 dolar artarak 2.390 dolara yükseldi.



Altının yukarı yönlü bir seyir izleyeceğini öngören uzmanlar, 1 gram altının fiyatının önümüzdeki hafta 2.550 TL'ye, temmuz ayı sonunda ise 2.700 TL'ye kadar yükselebileceğini öngörüyor.





6 TEMMUZ 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYAT

Gram altın alış: 2.510,65



Gram altın satış: 2.511,53



ÇEYREK ALTIN FİYAT

Çeyrek altın alış: 4.049,00



Çeyrek altın satış: 4.132,00



YARIM ALTIN FİYAT

Yarım altın alış: 8.122,00



Yarım altın satış: 8.256,00



TAM ALTIN FİYAT

Tam altın alış: 16.220,00



Tam altın satış: 16.461,00



CUMHURİYET ALTINI FİYAT

Cumhuriyet altını alış: 16.812,00

Cumhuriyet altını satış: 16.822,00



ATA ALTIN FİYAT

Ata altın alış: 16.520,00



Ata altın satış: 16.890,00