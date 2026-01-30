Balıkesir'de Yüzde 100 Hibeli Damızlık Desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yüzde 100 hibeli damızlık desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, küçük aile tipi üreticiyi destekleyerek üretimi kalitelendirip verimliliği artırmayı ve böylece üreticinin katma değerini yükseltmeyi amaçlayan destek çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ahmet Akın’ın ‘Zengin toprakların fakir çiftçisi olmayacak’ görüşü doğrultusunda yürütülen uygulamalarda yeni bir aşamaya geçildi.

Proje ve önceki uygulamalar

Damızlık Koç Projesi kapsamında Bigadiç’te gerçekleştirilen yüzde 75 hibeli 50 baş koç dağıtımının ardından, bu kez yüzde 100 hibeli damızlık dağıtımı hayata geçiriliyor.

Dağıtım detayları

Kırsal Hizmetler Dairesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları tarafından yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve hayvanlara bakabilecek imkanı olan 10 aileye, damızlık tesislerinde yetiştirilen 10 dişi 1 erkek olmak üzere toplam 11 damızlık hayvan yüzde 100 hibe ile teslim edilecek. Haberde yer alan ifadelere göre, toplamda 55 baş damızlık hayvanın yüzde 100 hibe ile üreticiye verilmesi ile sürüsünü büyütecek ve geçimini hayvancılıkla sağlayacak aileler öncelik kazanacak.

Hedefler ve sürdürülebilir destek

Projede, her sene farklı ilçelerde en az 100 yetiştiriciye damızlık koç dağıtılması ve 5 ile 10 arası ihtiyaç sahibi aileye 10 dişi 1 erkek damızlık kuzunun verilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Amaç, verimi artırarak sektöre yeni yetiştiriciler kazandırmak ve küçükbaş hayvancılığa verilen desteği her yıl artırarak sürdürmek.

Çiftçilerin görüşleri

Mehmet Keklik: "Şu anda Büyükşehir Belediyesi 10 adet damızlık kuzu getirdi. 1 tane de koç getirdi. Allah gelip yardımcı olmayı her zaman size nasip eylesin. Allah bin kere razı olsun"

Ersin Karataş: "İmkansızlıklardan dolayı hayvan işletmemizi büyütemedik. Büyütemediğimiz için de Balıkesir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına müracaatta bulundum. Sağ olsun, onlar da ilgilendiler. 10 tane dişi hayvanımızı 1 tane de koçumuzu destekleme amaçlı bana nasip ettiler. Böyle desteklerin Ahmet Başkan’ın öncülüğünde olması, çiftçiye daha çok önem vermesi bizi mutlu ediyor ve desteklerini esirgemiyor"

Muharrem Küçüksarnıç yardım sayesinde 10 kuzu, 1 koç sahibi olduğunu belirterek Başkan Akın’a teşekkür etti.

Nigar Kaya: "Projeyi internette gördüm. Ondan sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesini aradım. Bana geri döndüler. Geldiler, baktılar. Teşekkür ederim Ahmet Başkanımıza Allah razı olsun"

BALIKESİR ÇİFTÇİSİNE YÜZDE 100 HİBELİ DAMIZLIK DESTEĞİ