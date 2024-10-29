Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum

Altının gram fiyatı, sabah saatlerinde 3 bin 38 liradan işlem görmeye başladı. Dün, ons fiyatındaki düşüşle birlikte 3 bin 24 lira seviyesine inmişti. Bugün, altın yeni bir artış yaşadı ve öğle saatleri itibarıyla değer kazandı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 590 liradan satılmakta.

Ons Fiyatlarında Son Gelişmeler

Altının ons fiyatı şu an 2 bin 755 dolar seviyesinde, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazandı. Ancak ABD'deki makroekonomik verilerin açıklanması öncesinde varlık fiyatlarında belirsizlik devam ediyor.

Piyasa Beklentileri

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" olasılığı gündemde kalmaya devam ederken, enflasyon mücadeleleriyle ilgili belirsizlikler sık sık dile getiriliyor. Analistler, özellikle bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinin, ABD ekonomisinin gidişatı hakkında önemli bilgiler sunabileceğini belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Federal Reserve'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürme olasılığını güçlü bir şekilde işaret ediyor. Aralık ayında da bir faiz indiriminin yapılacağına yönelik tahminler %70 seviyelerinde kalmaya devam ediyor.

Hedef Seviyeler

Günün ilerleyen saatlerinde yurt dışında ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verileri takip edilecektir. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2 bin 720 dolar seviyesi destek, 2 bin 760 dolar seviyeleri ise direnç noktası olarak öne çıkmaktadır.