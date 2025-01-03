Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor: Gram 3.023 Lira

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3.023 lira seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün ise ons fiyatındaki artışla değer kazanarak 3.021 liradan kapanmıştı.

Fiyatlar Nasıl Seyrediyor?

Saat 10.10 itibarıyla altının gramı %0,1 artışla 3.023 liraya ulaşırken, çeyrek altın 5.010 lira, cumhuriyet altını ise 19.920 lira seviyesinde satılmakta.

Küresel Piyasalardaki Değişimler

Altının ons fiyatı ise 2.656 dolardan işlem görerek %0,2 değer kaybetti. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecekteki adımlarına ilişkin belirsizliklerin yanı sıra önemli ekonomilerden gelen durgunluk sinyalleri etkisini sürdürüyor.

Analist Görüşleri

Analistler, dünyadaki enflasyonla mücadelenin devam ettiğine dikkat çekerek, piyasalardaki resesyon-enflasyon ikileminin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini belirtiyorlar. Bu durum, dolar talebinin artmasına neden oldu.

Yılın ikinci işlem gününde dolar endeksi 109,1 ile 2022 Kasım'ından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bunun güçlü dolarla birlikte altının alternatif maliyetini etkilemesi bekleniyor.

Önümüzdeki Veriler

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Özeti ve haftalık para istatistikleri takip edilecekken, yurt dışında Almanya işsizlik ve ABD ISM imalat sanayi PMI verileri izlenecek.

Son olarak, teknik olarak altının ons fiyatında 2.630 dolar seviyesinin destek, 2.680 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu belirtildi.